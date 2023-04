Lenovo rivela la nuova generazione di PC, monitor e accessori Legion

Lenovo ha annunciato in Italia della nuova generazione di PC, monitor e accessori Lenovo Legion. Novità assoluta per il 2023 sarà il chip Lenovo LA AI, il primo chip di IA al mondo dedicato su un laptop da gioco.

L’intelligenza artificiale di Lenovo per i laptop da gaming

Lenovo LA AI sarà subito preinstallato sui nuovi laptop Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16″, 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16″, 8), Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16″, 8), Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16″, 8). Grazie alla tecnologia Lenovo AI Engine+ i chip potranno regolare in modo dinamico le termiche Lenovo Legion ColdFront 5.0. In questo modo sarà ottimizzato il raffreddamento mantenendo la massima potenza con il minimo rumore.

Le prestazioni di Lenovo AI Engine+ dipendono da un nuovo algoritmo software di machine learning per ottimizzare le prestazioni del sistema. Il chip utilizza l’apprendimento automatico del software, per monitorare gli FPS durante le sessioni di gioco e regolarsi dinamicamente per ottenere le massime prestazioni. La combinazione fra chip e software di apprendimento automatico consente ai laptop della serie Legion di offrire prestazioni più elevate rispetto alle generazioni precedenti.

I laptop Lenovo Legion saranno inoltre dotati di Tobii Horizon, un sensore di rilevamento dei movimenti della testa. Questo sarà in grado di offrire ai giocatori un ulteriore livello di immersione nei loro giochi preferiti. In bundle con ogni dispositivo Lenovo Legion c’è poi Legion Arena, che raggruppa i giochi da più piattaforme consentendo ai giocatori di trovare ciò a cui vogliono giocare. Legion Ultimate Support è disponibile anche per il supporto tecnico avanzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Monitor da gaming

Come se non bastasse, la nuovissima coppia di display per il gaming di Lenovo Legion arriva in Italia. Lenovo Legion Y34wz-30 e R45w-30 offriranno infatti la flessibilità multi-tasking di PIP/PBP, KVM, nonché la tecnologia True Split di Lenovo, che consente al display di essere suddiviso in due monitor con un solo cavo di ingresso. In più ci sarà un ingresso RJ45 integrato ad alta velocità da 2,5G su entrambi i monitor che fornirà connessioni più fluide e più stabili durante le sessioni di gioco.

Entrambi i display sono compatibili con il software Artery di Lenovo che offre ai giocatori funzioni avanzate per i loro display. In particolare Lenovo Legion Y34wz-30 integrerà un pannello mini-LED Display HDR 1000 curvo WQHD ultra-ampio da 34 pollici che offre un contrasto realistico tra ombre profonde e luminosità nitida. Con il 125% di sRGB, il 95% di profondità del colore DCI-P3 a 10 bit e la precisione del colore Delta E <2, l’unica cosa sfocata dell’Y34wz-30 è il confine tra virtuale e realtà. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz (overcloccata) e il tempo di risposta MPRT di 1ms garantiscono un gioco fluido senza compromessi. Supporterà poi fino a 140W di potenza tramite USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e un hub USB per supportare tutta una serie di connessioni.

Il monitor da gioco Lenovo Legion R45w-30, monitor widescreen 32:9 da 44,5 pollici è un’ottima scelta per i giocatori e i creatori che cercano uno spazio extra sullo schermo. Il display 120% sRGB, 115% DCI-P3 raggiunge un picco di luminosità di 500 nit e la sua frequenza di aggiornamento di 165 Hz è overcloccabile a 170 Hz. Ciò ovviamente si traduce in un’esperienza di gioco più fluida e avvolgente. I tempi di risposta MPRT di 1ms assicurano che i giochi a contrazione rapida risultino naturali e senza sforzo. Il supporto per AMD FreeSync® Premium Pro e New Adaptive Sync riduce al minimo il tearing dello schermo massimizzando l’HDR, traducendosi in un’esperienza di gioco coinvolgente. Il Legion R45w-30 supporta USB-C gen 2 con 75W di potenza intelligente, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e dispone di un hub USB e porte di uscita audio per supportare qualsiasi configurazione di accessori.

I prezzi in Italia

La nuova serie Lenovo Legion sarà disponibile da giungo, completa dei servizi Affidabilità Garantita, per il rimborso in caso di guasto entro il primo anno. Ci sarà poi Lenovo Premium Care, il supporto incluso per 2 anni sui Lenovo Legion e il servizio di compensazione di emissioni Lenovo CO2 Offset.

Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16″, 8) saranno disponibili a partire da €3.199

Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16″, 8) saranno disponibili a partire da €2.099

Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16″, 8) saranno disponibili a partire da €3.099

Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16″, 8) saranno disponibili a partire da €1.999

I monitor da gioco Legion Y34wz-30 saranno disponibili a partire da €999

I monitor da gioco Legion R45w-30 saranno disponibili a partire da €1.099

Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €2.749, Lenovo Legion Pro 5 e 5i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €1.849.