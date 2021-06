Lenovo presenta la nuova sveglia intelligente Smart Clock 2 con caricabatterie wireless

Dopo Chromebook, PC, tablet e altri accessori, Lenovo ha presentato al Mobile World Congress 2021 una nuova versione della sua radiosveglia intelligente che prenderà il nome di “Smart Clock 2”.

Sono molti gli aspetti ripresi dal precedente modello con il suo formato ultra compatto e lo schermo LCD da 4 pollici ma il design è stato completamente ridisegnato: l’altoparlante ora si trova sotto lo schermo e ci ritroviamo con un dispositivo leggermente più grande (93,30 x 113,48 x 71,33 mm).

L’aspetto generale del dispositivo ricorda di Google Nest Hub 2, di cui condivide anche la stessa vocazione in camera da letto, nonché la presenza di Google Assistant per rispondere alle richieste vocali quotidiane. Presente all’appello anche un pulsante per disattivare il microfono.

Le due novità

Sempre più persone dormono vicino ai loro telefoni e devono ricaricarli, Lenovo ha avuto l’idea di aggiungere un pad di ricarica wireless al suo Smart Clock 2 a cui si aggiunge anche una porta USB-A sul retro del tappetino per collegare un cavo di ricarica oltre ad una luce notturna integrata.

Tra i cambiamenti di questa nuova versione, Lenovo ha inserito un diffusore per l’altoparlante (3W) e rimane compatibile con Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Si può collegare con Google Home per gestire i dispositivi connessi della casa ma non incorpora il protocollo Matter per l’ultra-compatibilità con tutti i prodotti e tutti i protocolli (Apple HomeKit, Samsung SmartThing, Amazon Alexa, ecc.).

Il Lenovo Smart Clock 2 sarà disponibile in grigio, blu o nero a 89,99 euro ad agosto.