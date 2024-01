Lenovo Tab M11, il tablet economico con tante configurazioni

Lenovo svela il nuovo tablet Android: si tratta di Lenovo Tab M11. Questo dispositivo offre delle caratteristiche molto interessanti a un prezzo davvero basso.

Lenovo Tab M11 presenta un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate di 90Hz. È alimentato dal chipset MediaTek Helio G88 con connettività LTE opzionale per alcuni mercati.

Le configurazioni disponibili di memoria sono 4/8GB di RAM e 64/128/256GB di spazio di archiviazione, espandibili con microSD fino a 1TB. Sul retro c’è una singola fotocamera principale da 13MP, mentre la batteria è da 7.040 mAh con supporto per la ricarica da 15W tramite USB-C. Inclusi sono a che in jack per le cuffie e accessori opzionali come uno stilo e una cover.

Il prezzo del Lenovo Tab M11 parte da $180 per la configurazione base da 4/64GB, e sarà disponibile dal mese di aprile negli Stati Uniti. Per il momento non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.