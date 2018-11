Lenovo Z5 Pro ufficiale: è lo smartphone con il più alto rapporto display/scocca

Con il suo 95,06%, Lenovo Z5 Pro è appena diventato lo smartphone con il più alto rapporto tra display e scocca al mondo. Si tratta di un nuovo modello di fascia medio/alta che non è solo quasi completamente senza cornice, ma è anche dotato di un meccanismo a telecamera scorrevole che abbiamo visto su diversi altri telefoni.

Realizzato in metallo e vetro, sfoggia due fotocamere allineate verticalmente sul retro e un flash LED sotto di loro. Sempre dietro troviamo il logo Lenovo, mentre il display del dispositivo presenta angoli arrotondati. L’unica cornice che si nota su questo telefono si trova sotto il display. La parte posteriore del dispositivo è curva sui lati e le fotocamere principali del telefono sul retro sporgono leggermente. Il tasto di accensione/blocco è incluso sul lato destro del dispositivo, mentre i pulsanti di volume si trovano sul lato sinistro.

Gallery

Scheda tecnica

Lenovo Z5 Pro sfoggia un display Super AMOLED fullHD+ (2340 x 1080 pixel) da 6,39 pollici con uno schermo 19.5:9 e protezione Gorilla Glass non specificata. Il processore è un octa-core Snapdragon 710 a 64 bit di Qualcomm affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB/128 GB di spazio di archiviazione, mentre nella confezione sono inclusi anche due slot per schede SIM.

Sul retro di Lenovo Z5 Pro sono inclusi due sensori rispettivamente da 16 megapixel e 24 Megapixel, mentre una da 16 e da 8 megapixel sono state posizionate sul lato anteriore del telefono. Le fotocamere frontali del telefono escono dal retro del display in maniera simile alla configurazione che abbiamo visto su Xiaomi Mi MIX 3.

Lenovo Z5 Pro è dotato di uno scanner per impronte digitali sotto il display, mentre il suo audio è stato ottimizzato da Dolby Atmos. Il dispositivo non include un jack per cuffie da 3,5 mm, ma viene fornito con una porta USB Type-C sul fondo. Nella confezione è inclusa anche una batteria da 3.350 mAh.

Prezzo e Uscita

Il Lenovo Z5 Pro debutterà l’11 novembre in Cina nella colorazione nera con un prezzo al cambio di 287 e 330 dollari.