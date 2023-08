L’ex Ceo di Realme annuncia l’entrata in HONOR. Si occuperà dell’India

L’ex CEO di Realme Madhav Sheth ha annunciato che si unirà a Honor India con un post su X (ex Twitter). Honor si era ritirata dal mercato indiano nel 2020 e da allora non ha lanciato nuovi telefoni in quel Paese. Ma tale situazione è destinata a cambiare nei prossimi mesi.

L’ultimo lancio di smartphone di Honor in India risale a più di tre anni fa e da allora il marchio ha gestito le sue operazioni sul territorio tramite PSAV Global, un’azienda – con sede a Noida – che di fatto è il distributore dei prodotti Honor in India.

PSAV Global vanta una rete di oltre 5.000 rivenditori e oltre 100 distributori in tutta l’India. Sulla base di indiscrezioni, Honor 90 sarà il primo nuovo smartphone di Honor a essere lanciato in India.