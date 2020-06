Lexar, dopo gli SSD arrivano anche le memorie Dram

Lexar, noto produttore di memory card e Usb drive ad alte prestazioni, dopo aver realizzato un portolio prodotti SSD entra ora anche nel mercato delle memorie Ram (Random Access Memory), quelle utilizzate dai computer e da molti dispositivi elettronici fra cui gli smartphone per il funzionamento del sistema operativo e dei programmi.

Lexar inizia, per la precisione, la produzione di memorie Dram per notebook e desktop con due nuovi tipi di banchi: Lexar DDR4-2666 SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) per i portatili e Lexar DDR4-2666 UDIMM (Unbufferred Dual In-line Memory Module) per i computer desktop. Garantiscono entrambe velocità di 2.666 MT/s (milioni di trasferimenti al secondo).

Laptop Lexar DDR4-2666 SODIMM

Lexar si dice inoltre già pronta a sviluppare, nel corso dell’anno, altre soluzioni Dram ad alte prestazioni. «Siamo estremamente orgogliosi di aggiungere la memoria Dram al nostro portafoglio prodotti. Accanto alla nostra vasta offerta di schede di memoria e soluzioni per unità USB, entriamo adesso nel mercato delle Dram, da affiancare alla nostra linea di SSD in rapida crescita, per offrire agli utenti una suite completa di soluzioni ad alte prestazioni per accelerare il loro flusso di lavoro dalla fotocamera al computer», ha detto Mike Chen, Direttore Generale.

Lexar DDR4-2666 UDIMM

I prezzi

La memoria per Laptop Lexar DDR4-2666 Sodimm è disponibile questo mese a un prezzo al dettaglio consigliato di €22,99 Euro (4 GB- 2666MHz), €36,99 Euro (8 GB – 2666MHz), e €79,99 Euro (16 GB – 2666MHz) €169,99 Euro (32 GB – 2666MHz).

La memoria per Desktop Lexar DDR4-2666 Udimmè disponibile questo mese a un prezzo al dettaglio consigliato di €36,99 Euro (8 GB – 2666MHz), €79,99 Euro (16 GB – 2666MHz) e €169,99 Euro (32 GB – 2666MHz). (In tutto il mondo).

Per maggiori informazioni potete consultare il sito Web del produttore.