LG aggiorna la sua gamma di laptop Gram

LG aggiorna la sua linea di laptop Gram in occasione del CES 2021 e lancia un totale di cinque nuovi modelli, due dei quali convertibili 2 in 1.

Tutti i prodotti sono dotati di un design elegante e alimentati da processori Intel di 11^ generazione, hanno GPU Iris X e display con ratio 16:10.

La diagonale più ampia è quella del modello da 17 pollici, che offre un pannello IPS con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel. Nonostante le sue grandi dimensioni, il laptop pesa 1,35 kg, ed è quindi abbastanza compatto.



Il modello standard da 14 pollici pesa invece 999 grammi. Tutti i nuovi Gram sono dotati di RAM LPDDR4x da 8/16 GB e SSD NVMe. I modelli da 17 e 16 pollici hanno pacchetti batteria da 80 Wh che, secondo LG, assicurano un massimo di 19,5 ore di utilizzo con na ricarica piena. Il modello da 14 pollici è invece dotato di celle da 72 Wh.

La connettività include due Usb 4 Gen 3×2 (USB PD, Thunderbolt 4), due Usb 3.2 Gen2x1, una porta HDMI, un lettore di schede microSD e un jack per le cuffie da 3,5 mm. I modelli 2 in 1 sono disponibili nelle dimensioni da 16 e 14 pollici e condividono specifiche identiche agli altri modelli. Aggiungono il supporto per i modelli di stilo Wacom AES 2.0 che possono essere utilizzati sui display touchscreen protetti da Gorilla Glass 6.

Tutti i nuovi modelli Gram sono conformi allo standard MIL-STD-810G, sono dotati di lettore delle impronte digitali, connettività Wi-Fi 6 e tastiere retroilluminate.



Al momento, però, LG non ha ancora confermato i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità, che dovrebbero essere resi ufficiali la prossima settimana.