LG aggiorna tre smartphone ad Android 12

Nonostante LG abbia chiuso la sua divisione mobile lo scorso anno, come promesso dall’azienda coreana gli smartphone in circolazione continueranno a ricevere aggiornamenti del firmware fino all’estate del 2025.

La società di Seul ha infatti rivelato i prossimi tre dispositivi che riceveranno Android 12: si tratta di LG Q92, V50 TinQ e V50S TinQ. Altri tre dispositivi, invece, riceveranno aggiornamenti di sicurezza entro la fine di questo trimestre. Sono LG Q52, LG Wing e Velvet.

Come sempre accade gli aggiornamenti raggiungeranno prima i dispositivi in Corea del Sud e, in un secondo momento, verranno distribuiti anche nelle altre regioni.

Il produttore ricorda ai suoi utenti di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di installare l’aggiornamento. Nonostante gli aggiornamenti siamo ufficiali e non versioni beta, la transizione da Android 11 ad Android 12 potrebbe causare la perdita di qualche dato. Insomma, prevenire è meglio che curare….