LG Audio 2020: soundbar a tutta potenza con Google Assistant integrato

È disponibile in Italia la collezione audio 2020 di LG Electronics. Composta da soundbar, speaker portatili, hi-fi e casse bluetooth, la lineup è sviluppata in collaborazione con Meridian Audio – azienda inglese pioniera dell’audio ad alta risoluzione.

LG Soundbar 2020

Le nuove Soundbar LG garantiscono audio di qualità, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e un design che si integra perfettamente con i televisori LG. ll suono è dotato delle tecnologie Meridian Audio tra cui il Bass and Space, che potenzia la riproduzione delle basse frequenze e amplia il soundstage, e l’Image Elevation, che assicura un’esperienza d’ascolto più realistica ed eleva il sound degli strumenti principali e delle voci.

La maggior parte delle Soundbar LG 2020 supporta le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X per un audio dinamico, mentre la tecnologia AI Room Calibration ottimizza l’output adattando il suono in base all’ambiente circostante. Durante la riproduzione di contenuti Dolby Atmos o DTS:X, questa tecnologia permette agli utenti di godere di un surround sound che sembra provenire da più direzioni, cui si aggiunge un algoritmo di elaborazione in grado di fare un upscaling dei formati di file convenzionali fino a raggiungere una qualità quasi da studio. Grazie a Google Assistant integrato gli utenti possono inoltre controllare i dispositivi di casa dalla loro soundbar.

LG XBOOM Speaker

La nuova lineup 2020 include la serie di altoparlanti LG XBOOM. La gamma LG XBOOM comprende le linee Onebody, Micro HiFie XBoom Bluetooth e AI ThinQ. Tra le caratteristiche più interessanti: fino a 2000 Watt di potenza, funzione Multiroom, connessione wireless con possibilità di gestire la console direttamente dallo smartphone e radio DAB+ per essere sempre al centro del divertimento.

Disponibili anche i nuovi prodotti LG XBOOM portatili PL7, PL5 e PL2 – che garantiscono la massima portabilità con tecnologia Meridian Sound, resistenza all’acqua certificata IPx5 e batterie capaci di donare fino a 24 ore di ascolto – e lo speaker LG XBOOM AI ThinQ WK7, con un design minimal in due colorazioni, nero opaco o bianco, e Google Voice Assistant.