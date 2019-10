LG e Qualcomm insieme per sviluppare webOS Auto

LG e Qualcomm hanno stretto un accordo per sviluppare ulteriormente webOS Auto, il sistema operativo di LG per l’infotainment automotive.

WebOS Auto di LG è una piattaforma basata su Linux che sfrutta l’esperienza di LG nell’infotainment dei veicoli per la prossima generazione di automobili connesse. LG ha recentemente annunciato webOS Open Source Edition 2.0, che permetterà agli sviluppatori di sperimentare alcune funzionalità innovative che saranno incorporate in webOS Auto. Il codice open source e i relativi strumenti e guide sono disponibili per il download all’indirizzo http://webosose.org.

La piattaforma Snapdragon ADP è dotata di tecnologie di infotainment innovative e supportate da Intelligenza Artificiale, con grafica avanzata adatta a configurazioni di display multipli ad alta risoluzione e per lo streaming di contenuti multimediali ultra HD. Snapdragon ADP è stato progettato per fornire un ambiente combinato hardware e software adatto a un rapido sviluppo di piattaforme ad alte prestazioni e ad alta efficienza energetica, includendo display per l’intrattenimento dei passeggeri che siedono sui sedili anteriori e posteriori (rear-seat entertainment RSE).

Oltre a sviluppare e commercializzare un webOS Auto più avanzato, LG e Qualcomm collaboreranno per creare una reference platform che LG presenterà il prossimo gennaio nell’ambito del CES 2020.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Qualcomm, perché consente di espandere l’ecosistema della piattaforma webOS Auto e, con le ultime soluzioni presentate e le reti 5G, permette ai consumatori di fare esperienza, in auto, dello stesso livello di intrattenimento cui possono accedere a casa“, ha dichiarato I.P. Park, president and CTO di LG Electronics. “Insieme, webOS e Snapdragon ADP forniranno una piattaforma hardware e software completa e ad alte prestazioni per i futuri sistemi di infotainment dei veicoli“.

“Il lavoro tra LG e Qualcomm Technologies si basa su una collaborazione consolidata e di successo che ha consentito di sviluppare un software automotive di ultima generazione“, ha affermato Jim Cathey, senior vice president and president of global business operations, Qualcomm Technolo-gies, Inc. “Siamo certi che la combinazione delle nostre esperienze ed expertise nello sviluppo di tecnologie per l’automotive consentirà di fornire la migliore esperienza di bordo di nuova generazione che i consumatori cercano“.