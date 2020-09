LG Explorer Project per esplorare nuove strade

Con un video di 30 secondi LG annuncia l’imminente arrivo del primo smartphone che porterà al debutto l’Explorer Project. Quest’ultima, spiega il big coreano, è «sia un’iniziativa sia una categoria di prodotti e includerà dispositivi che offrono delle esperienze di utilizzo distintive e ancora inesplorate. Questa grande novità apre le porte a una nuova strategia focalizzata su nuovi touchpoint e territori sconosciuti nel mondo mobile».

I dettagli di ”Explorer Project” saranno annunciati ufficialmente il 14 settembre alle 16.00 sul canale ufficiale YouTube e sulla pagina Facebook di LG Mobile. Ma in molti sono convinti che il primo smartphone sarà l’inedità LG Wing, di cui già vi sono alcuni video in circolazione.

LG – spiega l’azienda in una nota – ha creato “Explorer Project” per rispondere alle diverse necessità dei consumatori e per generare rinnovata curiosità ed entusiasmo nel settore mobile. Il progetto ha l’obiettivo di “esplorare” aree ancora non sfruttate espandendo e ridefinendo l’attuale esperienza d’uso, grazie all’aiuto di partner esperti e credibili in questo segmento. “Explorer Project” segna anche una nuova direzione nel posizionamento degli smartphone LG ed è pensato per chi ricerca un’esperienza inedita che gravita attorno a un design assolutamente innovativo, mentre la nuova “Universal Line” di LG includerà la gamma di dispositivi pensata per un pubblico attento alle nuove tendenze in ambito lifestyle, ad esempio LG Velvet.

LG sta collaborando con Rave, Ficto, Tubi e NAVER per sviluppare funzionalità uniche che eleveranno l’esperienza di fruizione degli smartphone sui dispositivi ”Explorer Project”. A questi partner, si aggiunge Qualcomm Technologies che, grazie ai processori di ultima generazione e alle proprie competenze, contribuisce ancora una volta a rendere incredibili le prestazioni degli smartphone LG.

Rave consente agli utenti, ovunque essi siano, di condividere lo streaming di contenuti mentre chattano con i propri amici; Ficto, pioniere nel revenue sharing per contenuti mobile, ha deciso di lanciare il suo servizio streaming a livello mondiale insieme a “Explorer Project”. Tubi, il più grande servizio streaming gratuito con inserzioni pubblicitarie, è anch’esso uno dei primi partner che si uniscono a “Explorer Project”. Il leader dei motori di ricerca sud-coreano NAVER, che ha lavorato in stretta collaborazione con LG per la creazione del Dual Screen, sta sviluppando una versione del proprio browser Whale con caratteristiche di navigazione uniche per i dispositivi di “Explorer Project”.

«LG e i suoi partner credono che sia fondamentale offrire ai consumatori un’esperienza nuova e differenziata in ambito smartphone», ha detto Morris Lee, presidente della Mobile Communications Company di LG. «LG ha da sempre cercato di spingersi oltre i limiti creando smartphone con nuovi form factor, a nostro avviso l’unico modo per portare le necessarie innovazioni in questo mercato».