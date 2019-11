LG G7 Fit si aggiorna ad Android 9.0 e porta in dote ghiotte novità

LG ha confermato la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per LG G7 fit. Lo smartphone, lanciato in Italia a novembre 2018, ha un display IPS da 6,1 pollici ad altissima risoluzione (3.120×1.440 pixel), ed èdotato di tecnologia Super Bright Display per una luminosità che arriva fino a 1.000 nit, assicurando un’ottima visione di contenuti anche sotto la luce diretta del sole. È certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, e ha superato con successo 14 test militari MIL-STD 810G. LG G7 fit si distingue grazie a un’importante innovazione del comparto audio, lo speaker Boombox, che fa da vera e propria cassa di risonanza.

Le novità

LG non si è limitata soltanto ad aggiornare il sistema operativo di LG G7 fit ad Android 9.0 ma ha aggiunto diverse novità:

• Moment Slow Motion : è ora possibile registrare un video rallentando il momento che si desidera premendo il tasto dedicato.

: è ora possibile registrare un video rallentando il momento che si desidera premendo il tasto dedicato. • YouTube Live : inserito fra le funzioni della fotocamera, permette di avviare un contenuto streaming dal vivo su YouTube con un click.

: inserito fra le funzioni della fotocamera, permette di avviare un contenuto streaming dal vivo su YouTube con un click. • Screen Recording : permette di registrare quanto accade sullo schermo.

: permette di registrare quanto accade sullo schermo. • Screenshot con link : quando si cattura una schermata da un sito web usando la funzione Capture+ verrà memorizzato anche l’URL, in modo da potersi collegare al sito direttamente dalla galleria.

: quando si cattura una schermata da un sito web usando la funzione Capture+ verrà memorizzato anche l’URL, in modo da potersi collegare al sito direttamente dalla galleria. • Dual App : permette di installare un duplicato delle principali app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente.

: permette di installare un duplicato delle principali app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente. • Homescreen lock : per bloccare la posizione di app e widget sulle proprie schermate in modo che non si possano spostare o rimuovere.

: per bloccare la posizione di app e widget sulle proprie schermate in modo che non si possano spostare o rimuovere. • Crop shot : funzione disponibile all’interno di Capture+, permette di ritagliare una porzione della schermata e di tenerla in sovraimpressione.

: funzione disponibile all’interno di Capture+, permette di ritagliare una porzione della schermata e di tenerla in sovraimpressione. • Sensore delle impronte Smart: spostando il dito, premuto sul sensore posteriore, verso il basso è possibile abbassare la barra delle notifiche.

Fra le funzioni dedicate ai videogames c’è la nuova app Game Launcher, all’interno della quale vengono raccolti tutti i giochi installati. Inoltre, è ora possibile cercare il gioco a cui si sta giocando su YouTube per visualizzare le guide o le recensioni, oppure si può attivare l’audio 3D surround DTS:X nei giochi per un’esperienza ancora più coinvolgente. Infine, è stato implementato un sistema di miglioramento della gestione del risparmio energetico quando il gioco è in pausa.

L’aggiornamento ad Android 9.0 Pie per LG G7 fit è scaricabile attraverso l’app Centro Aggiornamenti del proprio smartphone.