Si chiude un altro trimestre difficile per la divisione mobile di LG Electronics. La società sud coreana ha pubblicato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre 2019 che chiude con un -21,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.



Le vendite, su base trimestrale, sono aumentate del 6,8%, ma ciò non basta per colmare il divario scavato soprattutto dai nuovi ed aggressivi brand cinesi.

Parlando in cifre, le vendite del secondo trimestre del 2019 sono state di 1,61 trilioni di KRW (1,38 miliardi di dollari), mentre la perdita operativa è stata di 313 miliardi di KRW (268,4 milioni di dollari), a causa dei maggiori investimenti di marketing a supporto del lancio di nuovi modelli.

La compagnia coreana ha iniziato a trasferire la sua produzione di smartphone in Vietnam tra aprile e giugno, un’altra voce di spesa straordinaria.

LG, tuttavia, rimane positiva rispetto al prossimo futuro che la vedrà lanciara nuovi smartphone competitivi di fascia alta; inoltre, la crescente domanda di prodotti 5G dovrebbe portare al miglioramento delle performance nel terzo trimestre dell’anno.



I risultati finanziari complessivi di LG Electronics confermano che la società ha registrato un aumento del 4,1% delle vendite e del 15,4% dei ricavi operativi. Tuttavia, i successi nel mercato degli elettrodomestici e delle soluzioni aziendali non sono stati in grado di compensare il modesto fatturato reddito derivante dai prodotti per l’home entertainment e le perdite dei segmenti smartphone e dei componenti.