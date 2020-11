LG SIGNATURE presenta Cantinetta per vini

Bollicine e tecnologia, bottiglie di pregio e conservazione intelligente: è il binomio che si preannuncia di grande successo nato dall’incontro fra Cantine Bellavista e LG SIGNATURE, brand premium di LG Electronics che oggi ha presentato Cantinetta per vini, un esclusivo sistema in grado si condervare fino a 65 bottiglie racchiuse all’interno di una elegante struttura in acciaio inox con finitura resistente ai graffi.



L’evento di lancio, che si è tenuto nella celebre cantina Bellavista, è stata anche l’occasione per annunciare una collaborazione che vedrà l’utilizzo delle tecnologie LG SIGNATURE nella ideazione di un percorso guidato che il marchio di Franciacorta proporrà ai suoi visitatori nella prossima primavera.

I due brand sono accomunati da una vicinanza di valori che li ha portati a essere entrambi Partner e Fornitore Ufficiale del Teatro Alla Scala di Milano. Un sodalizio che si rinnova ogni anno con la Prima del 7 dicembre e che, a partire dal 2021, troverà proseguimento nell’esperienza Bellavista Teatro alla Scala by LG all’insegna di valori comuni: dalla costante ricerca dell’eccellenza alla meticolosa attenzione al particolare, dalla passione per la cultura e per l’arte, al comune approccio che combinaartigianalità e innovazione.

“Il know-how tecnologico di LG SIGNATURE si sposa e si mette al servizio della tradizione Bellavista per creare una sinergia d’intenti in grado di portare intatto il valore e la personalità inconfondibile di ogni vino nelle case delle persone”, ha dichiarato Sergio Buttignoni, Corporate Marketing Director di LG Electronics Italia. “Insieme abbiamo voluto creare un’esperienza unica per coloro che visiteranno le cantine Bellavista e per coloro che vorranno riprodurre la magia di quella esperienza a casa propria tramite la Cantinetta LG SIGNATURE”.

La cantinetta

Il pannello in vetro oscurato con rivestimento a specchio protegge i vini dall’esposizione alla luce solare e consente, tramite un semplice doppio tocco sul vetro (funzione Instaview), di vedere l’interno della Cantinetta evitando dunque di dover aprire la porta creando fluttuazioni di temperatura indesiderate.

Tante le funzioni eslcusive: il Multi Temperature Control, per esempio, crea le condizioni ideali di conservazione per i diversi tipi di vino, grazie alla possibilità di creare tre zone a temperatura controllata che conservano ed esaltano i sapori unici di vini rossi e bianchi e dei vini spumanti.

Il compressore Lineare Inverter riduce in maniera significativa le vibrazioni e, congiuntamente al Controllo dell’umidità ottimale, permette di conservare il profilo aromatico dei vini mantenendo l’aria all’interno della cantinetta uniforme e con un livello di umidità ottimale.

Il cassetto convertibile permette di personalizzare la temperatura desiderata scegliendo tra modalità frigorifero o freezer, in base al tipo di alimento che si desidera conservare in abbinamento al vino. Il cassetto convertibile è inoltre facilmente accessibile grazie alla funzione Automatic Lift Drawer, che, con un solo pulsante, permette al cassetto di sollevarsi automaticamente per un facile accesso al suo contenuto.

Infine, la funzione Auto Open Door permette, grazie a un sensore intelligente, di aprire automaticamente la porta della Cantinetta semplicemente avvicinando il piede alla base della struttura.