Continuano a trapelare nuovi dettagli sullo smartphone LG Wing: ora abbiamo un video di alcuni secondi che lo ritrae in azione e ne mostra il suo tipiaco e originale form factor a T, in cui il display è in grado di ruotare da verticale a orizzontale.

Il video mostra anche come si giocherà su questo modello.

LG Wing ha uno schermo principale che ruota in modalità orizzontale rivelando un pannello secondario più piccolo sotto di esso a creare quella forma a T di cui parlavamo in apertura.

Il display principale dovrebbe essere da 6,8″, mentre quello più piccolo di circa 4″.

Si vocifera che lo smartphone dovrebbe avere un prezzo di circa 1.000 dollari e dovrebbe essere lanciato negli Stati Uniti in autunno. Sarà con molta probabilità Verizon il primo operatore a metterlo a listino.



Sul fronte imaging è lecito attendersi una configurazione a tre fotocamere sul retro, con un sensore principale da 64 Megapixel. LG Wing sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 765G.