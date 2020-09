LG Wing: lunedì il teaser ufficiale, il 5 ottobre il lancio sul mercato

Il nuovo smartphone LG Wing, contraddistinto da un design completamente innovativo e lontano dai canoni dei tradizionali cellulari in circolazione, sarà lanciato il 5 ottobre.

Secondo precedenti fonti, il debutto sul mercato sarebbe dovuto avvenire il 25 settembre, ma il produttore coreano avrebbe deciso di posticiparne l’arrivo di una decina di giorni.



Le prime informazioni ufficiali da LG dovrebbero arrivare il 14 settembre: fino ad ora, infatti, tutte le immagini circolate sono frutto di indiscrezioni e di leak di rendering grafici.

Il telefono, tuttavia, avrà un display principale da 6,8″, con lo schermo secondario di forma quadrata con diagonale di 4″. Il dispositivo sarà alimentato dal processore Snapdragon 765G, abbinato a 8 GB di Ram.



Molta confusione invece sul prezzo, indicato inizialmente da molte fonti vicino ai 1.500 dollari, mentre più realisticamente il telefono si dovrebbe collocare in una fascia ben sotto i 1.000 euro.



La società sudcoreana ha comunicato che lunedì lancerà un teaser ufficiale di LG Wing, seguito da quattro settimane di test con utenti selezionati e, solo in un secondo momento, dal lancio ufficiale. Un modo insolito per portare un telefono sul mercato, che tuttavia non è nuovo per LG, che aveva seguito lo stesso metodo per l’arrivo del suo modello Velvet.

Fonte