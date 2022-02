LinkBuds: Sony lancia un inedito modello di cuffie true-wireless con il buco

Dopo le prime anticipazioni, Sony ha appena alzato il sipario sul nuovo paio di cuffie wireless, le Sony LinkBuds. A differenza delle WF-1000XM4, la nuova proposta del produttore giapponese non punta sulla riduzione attiva del rumore ma, al contrario, su un formato aperto, così da offrire un’alternativa alle Apple AirPods 3 o alle Samsung Galaxy Buds Live.

Non solo le LinkBuds non sono cuffie attive con cancellazione del rumore ma, ancor di più, non offrono isolamento passivo. L’obiettivo di queste cuffie true wireless è quello di consentire alle persone di essere pienamente consapevoli di ciò che li circonda. Per fare ciò, Sony ha sviluppato un trasduttore unico, non a forma di disco, ma di anello. Gli auricolari hanno quindi una parte vuota al centro dell’altoparlante, lasciando così passare liberamente il rumore esterno.

Dimensioni compatte e cuffie leggere

Particolarmente compatte. Sony comunica così un formato più piccolo del 51% rispetto al WF-1000XM4 per le cuffie stesse e su un case più compatto del 26%. Stesso discorso per il peso delle cuffie, 4,1 grammi. E’ anche vero che il formato aperto delle LinkBud consente loro di non utilizzare punte in silicone per entrare nelle orecchie. Per garantire un buon supporto, sono comunque dotate di archi stabilizzatori per garantire il miglior supporto possibile.

Una particolarità di queste Sony LinkBuds è che non hanno pulsanti o una superficie tattile, ma sensori di vibrazione. Per controllare la musica, è sufficiente toccare due o tre volte accanto all’orecchio. Sono poi anche compatibili con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair per l’accoppiamento rapido su Android e Windows.

Non manca, infine, la pausa automatica e il processore Sony V1 (già utilizzato sul WF-1000XM4) nonché l’algoritmo DSEE per migliorare i titoli codificati con una bassa qualità audio.

Prezzo e uscita

Le cuffie Sony LinkBuds sono disponibili da ora nelle colorazioni nero o grigio chiaro al prezzo di 180€.