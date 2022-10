L’iPhone 15 Pro si sbarazzerà completamente dei pulsanti fisici

Il noto insider di Apple Ming-Chi Kuo ha rivelato alcune informazioni interessanti su una possibile novità di iPhone 15, nello specifico il modello Pro. L’azienda, coerente con la propria filosofia minimalista, starebbe pensando di effettuare un grande cambiamento nel design del prossimo smartphone, eliminando tutti i pulsanti fisici.

Sia il tasto di accensione che quello del volume, infatti, saranno rimpiazzati con pulsanti statici. Al posto della pressione del tasto, questi componenti utilizzeranno i feedback aptici per simulare la sensazione fisica. In pratica, funzioneranno proprio come il sensore Touch ID.

Lo ripetiamo, questo cambiamento dovrebbe aver luogo soltanto nei modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max. Al contrario, il telefono di base manterrà i classici tasti a pressione fisica. Niente novità invece per l’interruttore per la modalità silenziosa. Si tratta di una componente storica per gli iPhone, ed è improbabile che venga rimossa, e molto probabilmente rimarrà uguale ad ora.

Si tratta comunque di una scelta di design davvero innovativa, in grado di rendere l’iPhone 15 Pro un modello particolarmente premium e all’avanguardia. E non sarà certo l’unica grande novità: come già vi abbiamo raccontato, il nuovo melafonino passerà finalmente ad utilizzare una porta di ricarica USB-C.