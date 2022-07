Lo schermo di Nothing Phone (1) si tinge di verde

Il colore verde è tornato a perseguitare i produttori di smartphone: il problema, che solitamente riguarda gli schermi con display AMOLED, questa volta sembra aver colpito il nuovo modello di Nothing, il Phone (1).

E non si tratterebbe dell’unica anomali che affligge il primo smartphone dell’azienda recentemente fondata da Carl Pei. Alcuni utenti, infatti, hanno segnalato su Twitter diverse problematiche.

Il problema del “display verde” resta quello più diffuso e si può ben individuare nella foto che pubblichiamo qui sotto:

Un utente ha acquistato il suo Phone (1) sul portale Flipkart, ma lo ha subito restituito a causa del display verde. Purtroppo anche l’unità sostitutiva aveva lo stesso problema.

Altre unità avrebbero invece difetti attorno al foro della fotocamera selfie, nella parte frontale dello smartphone. Un difetto molto simile a quello visto su alcuni modelli di Pixel 6.

Il team Twitter di Nothing ha preso atto del problema, ma non ci sono ancora indicazioni ufficiali su come comportarsi nel caso si acquisti un Phone (1) con display verde. Al momento, la via più veloce è contattare direttamente il venditore.