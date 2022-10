Lo smartphone pieghevole di Google: display da 7,58″ con refresh a 120 Hz

Una nuova serie di specifiche dello smartphone pieghevole Google Pixel è stata svelata dallo sviluppatore Kuba Wojciechowscki in un servizio esclusivo pubblicato su 91Mobiles.



Google Pixel Fold (il cui nome in codice è “Felix”) sarà dotato di doppio display (interno ed esterno) ed entrambi saranno prodotti da Samsung. Il display interno supporterà una risoluzione di 1.840 x 2.208 (con aspect ratio di 5:6) con dimensioni di 123 mm x 148 mm.

Il display principale offrirà 7,58 pollici in diagonale e potrà contare su un picco di luminosità di 1200 nits con una luminosità media di 800 nits.

Le indiscrezioni giunte fino ad oggi affermano anche che il display dovrebbe supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Lo stesso sviluppatore ha in passato fornito interessanti anticipazioni riguardo all’hardware della tripla fotocamera di Felix, che sarà composta da una fotocamera principale IMX787 da 64 Megapixel, un’ottica ultrawide IMX386 da 12 Megapixel e un teleobiettivo S5K3J1 da 10,8 Megapixel.

Ci sarà anche una fotocamera selfie IMX355 da 8 Megapixel sullo schermo interno e un’altra S5K3J1 sempre per i selfie ma sulla scocca esterna.

Inizialmente si diceva che Google avrebbe lanciato uno smartphone pieghevole alla fine del 2021, ma poi ha scartato i piani rigurdanti il primo dispositivo e ha iniziato a lavorare sul suo successore.

