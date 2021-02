Lo smartwatch di Facebook: sarà dedicato a messaggistica e salute

Facebook sta sviluppando uno smartwatch basato su Android che punterà soprattutto alle funzionalità di messaggistica e al controllo dei parametri principali della salute.



Secondo The Information, il colosso dei social media sarebbe già “molto avanti” con lo sviluppo del progetto e potrebbe lanciare il dispositivo il prossimo anno, con una seconda generazione che poi arriverebbe già nel 2023.

Lo smartwatch consentirà agli utenti di inviare e ricevere messaggi, tenere traccia degli allenamenti e connettersi alle piattaforme delle aziende di salute e fitness, come quella di Peloton Interactive, il produttore di cyclette connesse a Internet.

Facebook ha già dimostrato, negli ultimi anni, di non disdegnare di avventurarsi nel mondo dell’hardware. Nel 2014, ad esempio, aveva acquistato Oculus, nel 2018 ha lanciato la sua fotocamera Portal e secondo quanto riportano i bene informati sarebbe al lavoro su un paio di occhiali intelligenti a marchio Ray-Band.

Certo, il mercato degli smartwatch è particolarmente competitivo e vede Apple leader mondiale. Facebook starebbe anche progettando un sistema operativo proprietario, anche se con molta probabilità il primo dispositivo adotterebbe Google Wear. Lo smartwatch potrebbe essere mosso da “una versione open-source” di Android, proprio come gli ultimi auricolari Oculus VR. In pratica Facebook utilizzerebbe il codice Android che Google rende pubblico applicandogli le proprie personalizzazioni.

La notizia dell’arrivo del nuovo dispositivo ha suscitato anche qualche malumore tra i consumatori che, con numerosi messaggi social, hanno fatto sapere di non fidarsi di come Facebook gestisce i dati personali degli utenti. Insomma, per molti lo smartwatch sarebbe solo un altro modo per cercare di “tracciare” gli ignari utenti.