Logitech MX Anywhere 3, il mouse che funziona ovunque

Anywhere, “ovunque”, di nome e di fatto. Il nuovo mouse Logitech MX Anywhere 3 Wireless Compact Mouse, disponibile anche in versione per il Mac, è il mouse perfetto da utilizzare anche in mobilità. Già, perché a differenza della stragrande maggioranza dei mouse in commercio, nasce per poter essere utilizzato anche senza il classico tappetino. Sarà sufficiente appoggiarlo su una qualsiasi superficie, anche in vetro, per poterlo utilizzare nel massimo comfort. Ovunque siate, appunto.

La comodità d’uso è garantita anche dall’assenza di cavi – si connette al computer via wireless sfruttando la connessione Bluetooth o il mini-dongle USB Unifying presente in confezione – e da una batteria che a piena carica permette fino a 70 giornate lavorative di autonomia. E se proprio avete fretta di usarlo, Logitech MX Anywhere 3 con un solo minuto di ricarica consente 3 ore di utilizzo. Merito della connessione di ricarica in standard Usb-C per ricariche rapide e sicure. A favore dell’ergomomia d’uso, oltre alla compattezza, da segnalare anche la possibilità di lavorare in modalità wireless fino a 10 metri di distanza dal dispositivo e di connettere fino a tre device.

Non sono solo praticità e autonomia i fiori all’occhiello del nuovo mouse compatto di Logitech. MX Anywhere 3 è infatto equipaggiato con il nuovo scroller MagSpeed che permette di scorrere fino a 1.000 righe al secondo. Passa inoltre in automatico dalllo scorrimento a scatti a quello libero, per una maggior precisione. Il mouse wireless potrà poi essere personalizzato per un uso più efficace delle applicazioni preferite ed è inoltre possibile associarlo alla tastiera MX Keys, sempre di Logitech.

«MX Anywhere 3, l’ultimo arrivato nella famiglia degli eccellenti prodotti MX, è appositamente pensato per creare, progettare e lavorare alla velocità della luce così da gestire qualsiasi necessità», spiega Delphine Donne-Crock, General Manager di Creativity and Productivity di Logitech. «Progettato per migliorare l’esperienza di lavoro in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a lavorare, MX Anywhere 3 è comodo da utilizzare ed è perfetto per chi ha le mani piccole».

MX Anywhere 3 sarà in vendita da venerdì 25 dicembre nei colori grigio chiaro, rosa e grafite ed è compatibile con Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Linux. MX Anywhere 3 per Mac sarà disponibile invece solo in grigio chiaro, il colore che meglio si abbina alla gamma dei computer di Apple, ed è ottimizzato per macOS e iPad. Il prezzo di listino per entrambi è di 89,99 euro.