L’oroscopo del sesso degli italiani: Capricorno monotoni, Toro Leone e Sagittario i più focosi e creativi…

Quali sono i gusti sessuali degli italiani a seconda del segno zodiacale? Domandina frizzante che deve aver stuzzicato non poco i creativi del portale di dating on-line: incontri-extraconiugali-com, ideatori di un sondaggio che ha visto la partecipazione di 1.200 iscritti di sesso maschile. Dalle risposte è emerso che gusti e abitudini sessuali sono fortemente condizionati dal segno zodiacale.

I gusti sessuali in base al segno zodiacale

Gli Ariete amano il sesso impetuoso, con una preferenza per la posizione della pecorina e per i giochi di ruolo; i Toro prediligono il sesso passionale e possono essere anche molto possessivi, niente storie di una notte quindi, ma sono anche pigri e a letto preferiscono stare sotto; i Gemelli amano il sesso passionale e sono molto creativi, energici e fantasiosi, con una preferenza per il sadomasochismo; i Cancro sono affettuosi e sensibili, amano far stare bene i loro partner e preferiscono il sesso orale.

I Leone amano essere al centro dell’attenzione e quindi qualsiasi posizione sessuale in cui possano essere protagonisti, sono “esagerati”, il che significa rapporti rumorosi degni di una pornostar, amano l’esibizionismo; i Vergine tendono ad essere perfezionisti ed a volte sono eccessivamente critici, sono metodici e logici, lo fanno volentieri davanti allo specchio e tendono al voyeurismo; i Bilancia sono diplomatici, pacifici ed ospitali, ma sono anche vanitosi tendendo anche a riprendere con una videocamera le loro performance; gli Scorpione sono in grado di realizzare qualsiasi cosa che si mettano in testa, amano i sex-toy.

Poi ancora ci sono i Sagittario, “filosofi” ed avventurieri, per loro la libertà è in cima alla lista delle cose più ambite, amano il ménage à trois; per i Capricorno è invece preferibile la posizione del missionario, non sono molto creativi ma sono comunque sessualmente efficienti; gli Acquario, inventivi ed esplorativi, amano le posizioni sessuali stravaganti e non convenzionali, il sesso all’aperto e in luoghi insoliti; ed infine i Pesci che sono poco focosi, a volte persino noiosi, preferiscono le posizioni più tradizionali, ma si preoccupano profondamente dei bisogni dei loro partner.