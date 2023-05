L’UE vuole impedire che Apple crei un USB-C su misura per gli iPhone

Apple sta per dire addio al connettore Lightning a favore di USB-C, poiché l’obbligo di adottare uno standard unificato di caricabatterie imposto dall’Europa impone questa scelta. Secondo alcune voci, la società sta progettando uno speciale cavo USB-C proprietario che rispetti gli standard e offra anche funzionalità extra come una ricarica magnetica più sicura e una maggiore velocità di trasferimento dei dati.

Tuttavia, la Commissione Europea ha avvertito Apple di non limitare le funzionalità agli accessori approvati dall’azienda, poiché il connettore di ricarica dell’iPhone è destinato a evolversi. Il commissario europeo per l’industria, Thierry Breton, ha insistito sul fatto che le restrizioni sui caricatori non sarebbero accettabili.

Sebbene Apple non abbia commentato queste indiscrezioni e la lettera di Breton, la società potrebbe essere costretta a reagire alle voci per rispettare la direttiva sui caricabatterie unificati che entrerà in vigore il 28 dicembre 2024. L’iPhone 15, previsto per settembre, potrebbe essere il primo iPhone a includere una porta USB-C.