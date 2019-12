Mac Pro: Apple fissa l’uscita al 10 dicembre

Dopo oltre un anno di leaks, Apple ha finalmente presentato il nuovo Mac Pro al WWDC dello scorso giugno. La lunga attesa era finalmente finita, peccato che Apple abbia omesso un dettaglio chiave: la data d’uscita del desktop di fascia alta.

In precedenza, tuttavia, la società ha iniziato a inviare notifiche di pre-ordine ai potenziali consumatori statunitensi, annunciando che gli ordini apriranno il 10 dicembre. I tempi di spedizioni non sono ancora ben definiti ma è probabile che si faccia in tempo per un regalo di Natale estremamente costoso.

Il sistema parte da 5,999 dollari, più il monitor Pro Display XDR da 499 dollari. Probabilmente dovresti anche considerare lo stand che aggiunge altri 999 dollari al prezzo. Ovviamente, il prezzo non è mai stato il principale punto di forza di Apple e si raddoppia per la linea Mac Pro.

Contrariamente alle voci precedenti, Apple ha osservato a settembre che il nuovo Pro sarà costruito negli Stati Uniti, come il suo predecessore.

