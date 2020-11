MagSafe Duo non sarà in grado di ricaricare iPhone 12 al massimo della velocità

Durante la presentazione di iPhone 12, Apple ne ha approfittato per svelare anche il suo nuovo sistema di ricarica wireless MagSafe basato sullo standard Qi ma impreziosito da magneti per allineare perfettamente le bobine del caricatore e del dispositivo ricaricato per evitare perdite di energia.

Sono stati presentati due modelli: il caricabatterie MagSafe e il MagSafe Duo che, come suggerisce il nome, può ricaricare due dispositivi contemporaneamente quali un iPhone e un Apple Watch o delle cuffie wireless.

La brutta notizia però è arrivata nelle ultime ore. Come ha notato Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha cambiato la pagina del suo sito statunitense dedicato al MagSafe Duo. E’ possibile così leggere che l’alimentatore di questo tappetino di ricarica Qi è venduto separatamente e che sarà necessario procurarsi un adattatore da 20W per una ricarica rapida da 11W oppure un adattatore da 27W per una ricarica veloce da 14W.

Per fare un confronto, il caricabatterie MagSafe può da parte sua offrire una potenza di uscita di 15W con un alimentatore da 20W che è la potenza di ricarica massima supportata da iPhone 12.

Il MagSafe Duo non è quindi in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare un iPhone 12 al massimo delle sue potenzialità, e ancor meno con un alimentatore da 20W. Un vero peccato per un prodotto che sarà commercializzato a 149 euro, prezzo a cui vanno aggiunti 25 euro per un alimentatore da 20W o 55 euro per uno da 30W.

MagSafe Duo può quindi essere considerato per una ricarica notturna piuttosto che da ufficio o da soggiorno in cui la velocità viene prima di tutto. Tuttavia, possiamo contare su prodotti di terze parti più interessanti. Belkin, ad esempio, ha già annunciato un caricabatterie 3 in 1 a 150 euro con 15W di potenza.