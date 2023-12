Magsafe: la rivoluzione della ricarica arriva anche su iPad Pro

Riservata per il momento agli iPhone, ad alcuni accessori (come gli AirPods Pro) e alle ultime generazioni di MacBook (in una forma piuttosto diversa), la ricarica magnetica MagSafe potrebbe presto arrivare anche agli iPad Pro. In ogni caso, questo è quanto apprendiamo da una fonte citata dal media specializzato MacRumors, secondo cui Apple sarebbe in procinto di estendere questo tipo di ricarica ai suoi tablet di fascia alta.

In questo caso, questa fonte meriterebbe di essere presa sul serio poiché avrebbe “collegamenti con le aziende che producono i magneti dedicati ai prodotti Apple”. In questa fase, tuttavia, non è noto quale tipo di connettore MagSafe verrà utilizzato per gli iPad Pro.

Stile iPhone MagSafe… o stile MacBook?

Come sottolinea Android Authority, la varietà di ricarica MagSafe disponibile sugli iPhone non funziona con uno chassis in metallo simile a quello attualmente utilizzato sugli iPad. Se questo tipo di ricarica “dorsale” MagSafe verrà utilizzata in futuro sui tablet premium di Apple, è quindi lecito scommettere che sia previsto un cambiamento nel design, così come un cambiamento nei materiali utilizzati per il telaio dei futuri iPad Pro (con il passaggio alla plastica e/o al vetro, in particolare).

Questa strada non dovrebbe essere scartata a priori poiché Bloomberg aveva riferito, alcuni mesi fa, di un potenziale nuovo design in arrivo per le prossime generazioni di iPad Pro. Optare per questo connettore MagSafe “posteriore” avrebbe anche il vantaggio di consentire il riutilizzo, su iPad Pro, di alcuni accessori MagSafe inizialmente destinati all’iPhone.

Detto questo, tieni presente che è possibile che Apple passi invece alla ricarica MagSafe “cablata”, simile a quella utilizzata sugli ultimi MacBook. Immaginiamo che in termini di design ciò richiederebbe meno lavoro rispetto alla revisione completa del design dell’iPad Pro per installare un connettore MagSafe posteriore. Tuttavia, anche questa sarebbe un’implementazione interessante, se non altro per liberare la porta USB-C durante la ricarica.