Managerialità e Gamification: quando la contaminazione porta fatturati da miliardi di dollari

L’idea, come tutte le grandi idee, è alla base semplice: introdurre concetti e schemi della gamification nel mondo delle slot machine e dei casinò online. Il prodotto che ne viene fuori è innovativo, versatile e – soprattutto – piace agli utenti. Piace così tanto che il giro di affari coinvolge il 70% delle grandi corporazioni mondiali. Come?

Col tempo si è notato che alcuni aspetti del mondo dei videogame erano trasferibili sul mondo del gioco d’azzardo online e delle slot machine. Un esempio su tutti l’avanzamento nel gioco per livelli e man mano che si avanza di livello le prove si fanno sempre più impegnative, le armi sempre maggiori e i punti si moltiplicano alla velocità della luce grazie alle combo possibili. Altro esempio calzante è la combinazione di suoni e colori. Suoni che evidenziano una vincita, un pericolo o l’aver superato il livello. La gratificazione che l’utente ottiene da queste esperienze di gioco è elevata.

Ma quali sono stati gli aspetti che hanno portato a fatturati da miliardi di euro?

Parola d’ordine: sperimentazione. Ed è qui che entrano in ballo capacità, creatività e visione pionieristica dei manager. Basti pensare all’esempio StarVegas che ha trasformato l’apprendimento manageriale da cognitivo a sperimentale, grazie anche a persone dinamiche e pragmatiche, persone con chiarezza di vedute e di intenti nello sviluppo della piattaforma di gioco.

Ci sono vari tasselli che hanno contribuito a rendere possibile questo cambiamento epocale: l’esperienza immersiva, la narrazione all’interno del gioco, lo storytelling sviluppato, suoni, colori, ricompense e altro ancora. L’insieme di questi fattori rendono il tutto estremamente piacevole, appassionante e avvincente.

Grazie a questo nuovo approccio si è notato nel corso del tempo un miglioramento sotto tutti gli aspetti del gameplay, dalla grafica all’usabilità. L’avvento poi dell’ottimizzazione per i dispositivi mobile e tablet ha portato alla definitiva consacrazione dell’intero settore. Grazie a questi sviluppi è possibile offrire un’esperienza di gioco agli utenti che è gratificante ma soprattutto disponibile in ogni luogo e in ogni momento.

Esperienze di gioco interessanti dunque ma anche attenzione all’utente finale. Seppur la stragrande maggioranza delle persone ha un approccio “sereno” al gioco, ci sono alcuni soggetti più sensibili che possono incorrere in situazioni poco edificanti. A tal proposito l’attenzione dei manager e di conseguenza delle aziende di settore è notevole. Forti investimenti sono stati fatti nel settore dell’AI (Intelligenza Artificiale), soprattutto nell’ambito del machine e deep learning, dove algoritmi avanzati permettono di individuare quei comportamenti tra gli utenti che possono sfociare in dipendenza o non essere positivi.

Da un lato c’è una forte crescita del settore, investimenti importanti ed esperienze di gioco sempre più totali e soddisfacenti. Dall’altra ci sono aziende e manager visionari pronti alla sperimentazione e attenti all’individuo.

Il risultato è un settore in forte crescita con sempre nuovi utenti che si affacciano a questo mondo. Nel tempo, infatti, si è notato come i player non sono più utenti abituali, ma sempre più spesso sono utenti nuovi che si avvicinano per la prima volta a questo mondo ed in quest’ottica diventa fondamentale fornire un prodotto che sia, oltre tutto quello che ci siam detti, intuitivo e facile da utilizzare anche dai meno esperti.