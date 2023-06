Mark Zuckerberg reagisce all’annuncio di Apple Vision Pro

Apple ha svelato le sue cuffie Apple Vision Pro, seguendo le orme di Google, Microsoft e Meta prima di essa. In particolare, l’azienda di Mark Zuckerberg ha puntato sul futuro del mercato della realtà mista e del Metaverso, cambiando il proprio nome da Facebook a Meta.

Percepita la minaccia che si avvicinava prima del WWDC, Mark Zuckerberg ha presentato Meta Quest 3, il prossimo visore consumer dell’azienda. Ora che l’annuncio è stato fatto, il miliardario ha reagito alla presentazione di Apple.

Nessuna innovazione di rilievo

Il minimo che possiamo dire è che Mark Zuckerberg non usa mezzi termini. Secondo l’imprenditore, Apple non ha presentato “nessuna svolta tecnologica” che Meta non avesse già esplorato.

“Dall’inizio, posso dire che la buona notizia è che non hanno soluzioni magiche ai vincoli delle leggi della fisica che i nostri team non abbiano già esplorato e considerato”, ha commentato su The Verge.

In questo commento pubblicato su The Verge si evidenzia anche la malafede da parte di Mark Zuckerberg. In particolare, sottolinea la necessità di utilizzare una batteria con filo per utilizzare il casco Vision Pro. Il filo può certamente rappresentare una scelta di design scomoda, ma anche le cuffie Meta Quest richiedono una batteria per funzionare, come qualsiasi dispositivo elettronico autonomo.

Eppure, Mark Zuckerberg solleva criticità riguardo all’accessibilità e alla democratizzazione del prodotto. L’uomo d’affari sottolinea ripetutamente il prezzo esorbitante delle cuffie Apple, sette volte superiore a quello di Meta Quest 3.

“Penso che il loro annuncio evidenzi davvero la differenza di valori e visione che le nostre aziende portano in questo spazio, in un modo che ritengo molto importante. Innoviamo per rendere i nostri prodotti il più accessibili e convenienti possibile per tutti, ed è una parte fondamentale della nostra attività”, ha affermato Zuckerberg.

Scommettere sull’aspetto sociale del metaverso

Successivamente, Zuckerberg fa un’altra critica poiché afferma che la maggior parte delle demo di Apple non tiene conto dell’aspetto sociale, mostrando un utente da solo sul proprio divano. Ci sono sicuramente delle demo che corrispondono a questa descrizione, ma Apple ha presentato anche l’integrazione di FaceTime o EyeSight, per mantenere una connessione sociale durante l’utilizzo del dispositivo. Al punto che le dimostrazioni potrebbero lasciare perplessi, quando uno sguardo virtuale viene visualizzato sul casco, o quando una persona filma un ricordo prezioso con il casco puntato sulla sua testa.

“Inoltre, la nostra visione del metaverso e della presenza è fondamentalmente sociale. Si tratta di permettere alle persone di interagire in un modo nuovo e di sentirsi più vicine in un modo nuovo. Il nostrodispositivo rende anche possibile essere attivi e fare cose. In confronto, tutte le dimostrazioni presentate mostrano una persona seduta da sola su un divano. Voglio dire, questa potrebbe essere la visione per il futuro dell’informatica, ma non è quella che voglio”, ha commentato Zuckerberg.

Tuttavia, possiamo riconoscere che Meta ha focalizzato gran parte delle sue presentazioni sulle questioni di interazione sociale nel mondo virtuale, considerando la sua storia con Facebook, WhatsApp o Instagram. Semplicemente, non possiamo affermare che Apple abbia dimenticato tali utilizzi per le sue future cuffie.

Mark Zuckerberg sa di essere atteso per la sua reazione a questo sviluppo. Il miliardario conosce anche la storia del settore e deve ricordare le reazioni di Nokia o Microsoft al lancio del primo iPhone. Bisogna fare attenzione a non sentirsi troppo sicuri quando un concorrente fa il suo ingresso in un settore.