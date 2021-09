Material You in arrivo per moltissime applicazioni di Google

Appena l’altro giorno Google ha rilasciato l’ultima beta del tanto atteso Android 12, in attesa della versione finale che dovrebbe arrivare fra poche settimane. Una delle novità più interessanti è il nuovo sistema grafico Material You, che rivoluziona l’aspetto del sistema operativo e lo rende ancora più personalizzabile. In occasione di Android 12 Google sta gradualmente distribuendo il sistema di Material You a tutte le applicazioni che non ancora lo supportano.

Fra i programmi interessati ci sono al momento Gmail, Meet, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, e infine Calendario, con tanti altri in arrivo in futuro. Ovviamente affinché la revisione grafica sia visibile bisogna prima aggiornare il proprio sistema ad Android 12.

Le novità principali portate da Material You sono un lieve cambio di font, la generazione automatica di colori di accento complementari allo sfondo, animazioni più fluide e un nuovo stile per i pulsanti fluttuanti. Il nuovo design è già disponibile per Gmail, Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni. Arriverà su Meet a partire dal 19 settembre e su Calendario il 20 settembre. Il resto delle applicazioni di Google arriveranno probabilmente non molto tempo dopo.