MediaTek annuncia un processore top di gamma con 5G integrato

MediaTek ha presentato il suo primo SoC mobile con integrato un modulo 5G. Chiamato MediaTek Dimensity 1000, il chipset è il primo prodotto della nuova gamma Dimensity di SoC mobili 5G dell’azienda. Il marchio Helio sarà utilizzato solo per le soluzioni 4G.

MediaTek ha annunciato per la prima volta i suoi piani per un SoC 5G al Computex 2019 di Maggio. La società ha rivelato che si baserà sul processo FinFET a 7 nanometri e incorporerà la CPU Cortex-A77 e la GPU Mali-G77. Ora, invece, è diventato ufficiale con MediaTek che afferma che i primi dispositivi con tecnologia Dimensity arriveranno sul mercato nel primo trimestre 2020. Il Kirin 990 di Huawei è l’unico altro SoC mobile dotato di un modem 5G integrato.

Specifiche tecniche

MediaTek Dimensity 1000 dispone di una CPU octa-core (4 + 4), con quattro core ARM Cortex-A77 con clock a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 a risparmio energetico con clock a 2,0 GHz. È interessante notare che l’azienda ha scelto di non montare un core medio su Dimensity 1000, a differenza dei suoi rivali Huawei, Samsung e Qualcomm che utilizzano una configurazione core tripla CPU. Huawei e Samsung hanno entrambi una configurazione core CPU 2 + 2 + 4 nei loro ultimi SoC Kirin 990 ed Exynos 990 rispettivamente. Qualcomm, d’altra parte, ha una configurazione 1 + 3 + 4 sia su Snapdragon 855 che su Snapdragon 855 Plus.

GPU

La GPU Mali-G77 di ARM gestisce la grafica sul nuovo chipset MediaTek. La stessa GPU è disponibile anche su Exynos 990 di Samsung. Tuttavia, la soluzione Samsung include 11 core, mentre MediaTek utilizza solo nove core GPU.

APU

Oltre a CPU e GPU, Dimensity 1000 racchiude anche un’APU a sei core (AI Processing Unit). Questa APU di terza generazione ospita due core di grandi dimensioni, tre core di piccole dimensioni e un core di dimensioni ridotte per operazioni AI efficienti su dispositivo. La società afferma di offrire 4,5 le prestazioni.

Altri dettagli

Per l’imaging, Dimensity 1000 ha un processore di segnale di immagine (ISP) a cinque core combinato con la tecnologia Imagiq + grazie a cui è in grado di gestire sensori per fotocamere da 80 Megapixel a 24 fps e supporta fino a cinque fotocamere, tra cui una configurazione doppia fotocamera da 32 + 16 Megapixel. Sfortunatamente, questo chipset non supporta i nuovi obbiettivi da 108 Megapixel.

Altre specifiche includono il supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, codec AV1, schermi 2K + a 90Hz e schermi FHD + a 120Hz, nonché supporto per memoria LPDDR4X a 2 canali con un massimo di 16 GB di RAM.

Ultimo ma non meno importante, il chipset 5G di MediaTek è il primo al mondo a supportare la connettività 5G dual-SIM.

Dimensity 1000 segna anche il ritorno di MediaTek sul mercato dei SoC di punta dopo quasi tre anni ed è lecito aspettarsi un impatto importante.