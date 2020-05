Mediatek presenta il nuovo chipset Helio G85

Mediatek ha presentato il suo nuovo chipset Helio G85. Il chipmaker taiwanese ha fornito le specifiche tecniche del SoC, che viene fornito con una GPU leggermente più veloce rispetto a quella del modello Helio G80, pur mantenendo la stessa CPU.



Helio G85 integra due core Cortex-A75 a 2,0 GHz e sei unità Cortex-A55 a 1,8 GHz. La GPU Mali-G52 ora ha clock a 1GHz, a differenza dell’Helio G80 che poteva contare su una velocità di 950MHz. Il chip ha tutte le funzionalità dell’Helio G80 come il VoW (voice on wakeup) e l’evoluta tecnologia HyperEngine Game.



MediaTek afferma che il chip sarà in grado di effettuare una previsione intelligente della disponibilità delle reti Wi-Fi e LTE tanto che il chip potrà passare da una rete all’altra in soli 13 ms, una frazione di tempo sufficiente per fornire una connessione senza latenza.

Il nuovo chip assicurerà anche una risposta più rapida tra le celle radio e il cellulare sarà in grado di gestire le chiamate in arrivo durante le sessioni di gioco senza interrompere la connessione dati; una cosa non scontata neppure sui principali smartphone flagship.



Mediatek ha già iniziato a distribuire Helio G85 ai produttori. È dunque lecito prevedere che i prossimi dispositivi compresi nella fascia di prezzo dei 200 euro saranno equipaggiati con il nuovo chipset.