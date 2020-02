MediaTek Helio P95 ufficiale: ecco il nuovo cavallo di battaglia per gli smartphone low cost

MediaTek ha appena annunciato un nuovo processore mobile, Helio P95. Questo SoC è il successore del noto chip Helio P90 dell’azienda utilizzato su tantissimi smartphone entry level. Il nuovo arriva per continuare la tradizione.

Si tratta di un processore a 8 core a cluster singolo dove all’interno troviamo due core Cortex-A75 con clock a 2,2 GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz. In generale offre un miglioramento delle prestazioni del 10% rispetto al suo predecessore.

GPU, Ram e foto

Fornito con una cache L3 piuttosto grande e la GPU PowerVR GM 94446, il chip grafico offrirà un miglioramento del 10% delle prestazioni rispetto all’Helio P90.

Supporta fino a 8 GB di RAM LPDDR4X (1.866 MHz) e memoria flash UFS 2.1. In termini di fotocamere, con sensori da 64 Megapixel o configurazioni da doppia fotocamera da 25 Megapixel + 16 Megapixel.

Per quanto riguarda i display, si va fino a risoluzioni da 2520 x 1080 pixel, in formato 21:9 e la nuova APU 2.0 (AI Processing Unit) offre un aumento del 10% delle prestazioni di riferimento rispetto all’Helio P90.

Helio P95 include un triplo ISP con elaborazione RAW a 14 bit e elaborazione YUV a 10 bit. Anche i miglioramenti della fotocamera AI fanno parte del pacchetto, tra cui foto in condizioni di scarsa illuminazione AI-NR, identificazione della scena etc etc

Connettività al top

Non manca il supporto alla connettività 4G LTE, fino a Cat. 12 velocità di download e Cat. 13 velocità di upload. È incluso il supporto MIMO 4 x 4, e lo stesso vale per 256 QAM, ViLTE, VoLTE, WiFi 5, Bluetooth 5.0 e così via.

Debutto sul mercato

Per ciò che riguarda la data d’uscita, MediaTek non ha comunicato nessun dettaglio ufficiale.