Memory card Lexar CFexpress, perfette per fotocamere premium

Dal 2016, il formato di memory card CFexpress è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti fotografici e video. Lexar, più di tutte, è l’azienda che ha saputo sfruttare le potenzialità dello standard, per creare linee di memory card e lettori di schede dedicate a fotocamere top di gamma.

Lo standard CFexpress trova la massima espressione negli attuali modelli della collezione Lexar: la Professional CFexpress Type B serie SILVER, la Professional CFexpress Type A e Type B serie GOLD e la Professional CFexpress Type B serie DIAMOND. Quest’ultima in particolare è disponibile in tagli di 128, 256 e 512 GB, e utilizza protocolli PCIe Gen 3×2 e NVMe per velocità che raggiungono i 1.900 MB/s in lettura e i 1.700 MB/s in scrittura.

Questi valori permettono ai videomaker di registrare filmati RAW fino alla risoluzione 8K con una velocità massima di scrittura sostenuta di 1.600 MB/s. Prestazioni che restano eccellenti anche nelle CFexpress Type A e Type B delle serie GOLD e SILVER. Tutte e tre le serie sono utilizzabili nelle fotocamere dotate di slot per schede di memoria XQD purché i rispettivi produttori ne dichiarino la compatibilità.

Catturati i video e le immagini, gli utenti possono continuare a godere delle altissime prestazioni delle CFexpress sfruttando i card reader dedicati. Per esempio il Lexar Professional CFexpress Type B USB 3.2 Gen 2×2 Reader, un lettore compatibile con PC a Mac che sfrutta lo standard USB 3.2. O il Lexar CFexpress Type B USB-C Reader.

Chi invece alle CFexpress abbina le schede SD ha a disposizione il Lexar Professional CFexpressTM Type B / SD USB 3.2 Gen 2 Reader che permette l’utilizzo contemporaneo di entrambi i tipi di memory card. Un modo eccellente per garantirsi un flusso di lavoro flessibile occupando una sola porta USB.