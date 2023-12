Mercato foldable: Huawei e Honor attaccano Samsung che rischia di scendere dall’86% al 42%

Secondo l’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca DSCC, gli smartphone pieghevoli hanno registrato un trimestre da record, in termini di vendite, nel terzo trimestre di quest’anno (da luglio a settembre).



La spinta per i foldable sarebbe stata alimentata dal lancio da parte di Samsung dei modelli Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, ma anche la forte concorrenza da parte dei brand cinesi avrebbe giocato un ruolo significativo.



Le vendite di foldable sono aumentate del 215% rispetto al secondo trimestre del 2023 e del 16% rispetto al terzo trimestre del 2022, raggiungendo i 7 milioni di unità, ed eclissando il precedente picco di 6,1 milioni raggiunto nel trimestre di un anno fa.



La quota di mercato di Samsung è del 72%, in calo rispetto all’86% dello scorso anno. Segue, un po’ a sorpresa, Huawei con il 9% e Honor con l’8%.

Samsung Z Flip5 ha una market share del 45% del mercato mentre Fold5 ha conquistato una quota del 24%. Mate X3 di Huawei e Magic V2 di Honor conquistano ciascuno il 6%.



Nel quarto trimestre, ovvero da ottobre a dicembre, DSCC prevede che le vendite di smartphone pieghevoli diminuiranno del 35% rispetto al terzo trimestre, mentre aumenteranno del 47% rispetto al quarto trimestre del 2022. Ciò è dovuto alle spedizioni inferiori alle aspettative di Samsung in questo trimestre, insieme ad alcuni ritardi nel lancio di nuovi prodotti. Si prevede che la quota di Samsung scenderà al 42%, ben al di sotto dell’83% dello scorso anno.



D’altra parte, Huawei sta andando molto forte e si prevede salirà al 21% del mercato, seguita da vicino da Honor con il 19%. Il Mate X5 dovrebbe salire al secondo posto nella classifica dei modelli più venduti con una quota di mercato del 15%, dietro allo Z Flip 5 al 22% e sopra il Fold5. L’Honor Magic V2 salirà in terza posizione, scavalcando anch’e esso il Fold5, a cui rimarrà solo una quota del 12%.



Nel complesso, per l’anno 2023, le vendite dei dispositivi pieghevoli dovrebbero aumentare del 23% rispetto al 2022 raggiungendo 15,8 milioni di unità. I primi cinque modelli dell’anno saranno, in quest’ordine, il Galaxy Z Flip5, lo Z Fold5, lo Z Flip4, l’Honor Magic V2 e il Huawei Mate X5.