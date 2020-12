Counterpoint Research ha pubblicato alcune infografiche che “raccontano” l’andamento del mercato degli smartphone nel terzo trimestre di quest’anno.



Un mercato che sembra in netta ripresa dopo il forte calo avvenuto durante il primo lock down, la scorsa primavera. Il segmento ha registrato un aumento del 32% delle spedizioni su base trimestrale. Rispetto al terzo trimestre del 2019, il calo è solo del 4%, ovvero di 366 milioni di unità.

Samsung appare in netta crescita. Il colosso sudcoreano registra un netto +48% rispetto al trimestre precedente e un +3% rispetto al periodo luglio-settembre 2019. Realme è diventata l’azienda più veloce a spedire 50 milioni di unità complessive, mentre Apple ha sofferto il lancio tardivo dei suoi nuovi iPhone, che daranno i primi risultati solo nel quarto trimestre dell’anno, ma lasciano sguarnito il Q3/2020.

Guardando la ripartizione per area geografica, Samsung è l’unica azienda ad essere nella top 5 di ogni regione e leader in tre di esse. Huawei continua ad ottenere buone prestazioni in Asia, mentre la sua quota sta scendendo negli altri Paesi. Apple, infine, non è tra i primi cinque produttori al di fuori del Nord America e dell’Europa.

Counterpoint ha anche pubblicato un’analisi sui feature phone. Le spedizioni totali nel terzo trimestre del 2020 sono state di 74 milioni di pezzi, con iTel al primo posto con il 24%, seguita da HMD, il proprietario del brand Nokia. Il terzo posto è per un’altra consociata di Transsion, Tecno, un marchio presente principalmente nell’Africa sub-sahariana.