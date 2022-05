Mercato tablet: scendono le spedizioni, Apple sempre al comando

Una nuova ricerca pubblicata da Canalys rivela che le vendite di PC, tablet inclusi, sono diminuite del 3% nel primo trimestre dell’anno, scendendo a 118,1 milioni di unità. Nonostante il calo, la società di ricerca sottolinea che le spedizioni complessive sono ancora a livelli molto alti rispetto all’andamento del mercato pre-2020.

Quando si tratta solo di tablet, Apple è di gran lunga il leader indiscusso del mercato. Il colosso tecnologico con sede a Cupertino ha venduto 14,8 milioni di iPad nel primo trimestre del 2022, assicurandosi così una quota di mercato del 38,6%.

Samsung si ritrova così al secondo posto staccata rispetto alla rivale Apple. Samsung ha venduto solo 7,8 milioni di tablet nello stesso trimestre, raggiungendo così una quota di mercato del 20,4%. Amazon è terza in classifica con soli 3,5 milioni di tablet.

“Le spedizioni di tablet in tutto il mondo sono diminuite del 3%, ma rispetto a quello che è stato un Q1 2021 eccezionalmente forte. Apple, al primo posto, ha registrato un calo del 2% delle spedizioni nel Q1, poiché ha spedito 14,9 milioni di iPad in tutto il mondo. La seconda classificata Samsung ha anche registrato un calo del 2% per un totale di 7,9 milioni di tablet spediti”, spiega Canalys.