Mercedes-Benz Cars crea la prima rete 5G al mondo per la produzione di automobili

Insieme alla compagnia di telecomunicazioni Telefónica Deutschland e al fornitore di rete Ericsson, Mercedes-Benz Cars sta creando la prima rete mobile 5G al mondo per la produzione di automobili nella “fabbrica 56” di Sindelfingen. Lo standard di comunicazione mobile 5G viene implementato per la prima volta nella produzione di automobili intelligenti in casa Mercedes.

Con l’esperienza acquisita nel campo automotive i partner stanno cooperando per assicurare che lo standard 5G del futuro diventi realtà per la Germania. Una volta completata l’installazione e la messa in servizio dalla società di telecomunicazioni Telefónica Deutschland e Ericsson, la rete sarà gestita da Mercedes-Benz Cars.

La rete 5G facilita la produzione intelligente su Mercedes-Benz Cars

Lo sviluppo di una propria infrastruttura porta molti vantaggi e svolge un ruolo importante nell’attuazione della produzione intelligente per il futuro. L’utilizzo di una tecnologia di rete 5G all’avanguardia consente a Mercedes-Benz Cars, tra le altre cose, di ottimizzare i processi di produzione esistenti nel suo stabilimento con l’aiuto di nuove funzionalità come il collegamento dati o il tracciamento del prodotto sulla catena di montaggio.

Con una propria rete separata, tutti i processi possono essere ottimizzati e resi più robusti e se necessario, adattati con breve preavviso alle esigenze di mercato prevalenti. Inoltre, lo standard di comunicazione mobile collega insieme sistemi di produzione e macchine in modo intelligente, supportando l’efficienza e la precisione del processo di produzione.

Con la rete 5G le enormi quantità di dati richieste per i vari scenari di test che coinvolgono l’automobile del futuro possono essere elaborate più rapidamente tramite data shower. Lo standard di comunicazione mobile 5G consente velocità di trasmissione dei dati elevate con latenza estremamente bassa e un elevato livello di affidabilità.