Messenger si aggiorna: più sicurezza e personalizzazione

Di fronte a WhatsApp, Messenger potrebbe essere passato in secondo piano in casa Facebook. Tuttavia, questo non impedisce all’azienda di seguirne l’evoluzione. È attraverso la voce di Mark Zuckerberg che Messenger sta lanciando un importante aggiornamento della sua applicazione con molte nuove funzionalità per conversazioni crittografate end-to-end.

La grande novità di questo aggiornamento è l’arrivo dei temi per ogni conversazione. Si potranno personalizzare i colori e gli sfondi visualizzati dietro ai messaggi per dare a ogni contatto uno spazio speciale. Anche nelle conversazioni scritte si potrà personalizzare le emoji di reazione da applicare velocemente, per reagire con umorismo con i tuoi amici.

Altre nuove funzionalità sono incluse in questo aggiornamento, come le bolle su Android che permetteranno di rispondere da un’altra applicazione, lo stato dell’attività o la possibilità di avere una panoramica dei collegamenti condivisi. Questi elementi non funzionavano con i messaggi crittografati fino ad oggi.

Facebook promette di continuare gli aggiornamenti per tutto il 2023 per aggiungere sempre più funzioni alle conversazioni crittografate su Messenger.