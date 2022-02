Meta (Facebook) ha perso $ 175 miliardi di valore durante la notte

Non è avvenuto nel Metaverso ma nella realtà: il titolo di Meta è sceso del 22,89% dopo la presentazione dei suoi risultati finanziari. Un calo particolarmente significativo per un’azienda di queste dimensioni, che si spiega con risultati deludenti e non solo.

Facebook perde utenti

La prima brutta notizia annunciata da Mark Zuckerberg è il calo, per la prima volta, del numero di utenti giornalieri. Si tratta qui di utenti attivi su tutte le attività Meta: Facebook, Messenger, WhatsApp, ecc. Nel trimestre, circa un milione di utenti giornalieri hanno deciso di non connettersi più ai servizi dell’azienda. In particolare, l’azienda non sta più guadagnando utenti in Canada e negli Stati Uniti, due dei suoi mercati più succosi.

Verso una crescita storicamente debole

Anche i risultati finanziari stessi sono stati deludenti poiché Meta ha riportato “solo” 10,3 miliardi di dollari di profitto per il trimestre, al di sotto dei 10,9 miliardi di dollari previsti dagli analisti di mercato. Questi risultati sono in parte dovuti ai massicci investimenti di Mark Zuckerberg nel nuovo nome della sua azienda: realtà virtuale e metaverso. La filiale Reality Labs in cui si svolgono tutte le ricerche sul metaverso ideate da Mark Zuckerberg ha registrato perdite per 3,3 miliardi di dollari nel trimestre.

Tutto ciò porta Meta a prevedere un fatturato compreso tra 27 e 29 miliardi per il prossimo trimestre, con una crescita compresa tra il 3 e l’11%. Ricordiamo che la crescita più bassa nella storia di Facebook è stata dell’11%. .

Un’immagine pubblica danneggiata

Va inoltre ricordato che Meta è tuttora al centro di numerose indagini da parte di diverse autorità in merito ad un abuso di posizione dominante.

Forte concorrenza

Apple, Amazon e Microsoft hanno pubblicato ottimi risultati nell’ultimo trimestre che convalidano le loro diverse strategie. Peggio ancora per Meta, la rivale Google, il cui modello di business si basa anche sugli introiti pubblicitari, ha avuto un trimestre record.

Mark Zuckerberg deve ora dimostrare ai suoi investitori che la sua strategia intorno al metaverso è quella giusta e che consentirà al gruppo di tornare alla crescita negli anni a venire.