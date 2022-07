Meta Quest Pro: il nuovo visore sarà ambizioso ma costoso

Dopo le indiscrezioni sull’universo Apple, il giornalista Mark Gurman ha recuperato per Bloomberg preziose informazioni da Meta sul progetto Cambria, il prossimo visore per realtà virtuale di Meta.

Oltre i 1000 dollari

Il progetto “Cambria” dovrebbe essere commercializzato con il nome di Meta Quest Pro. Si tratta di un prodotto attesissimo e secondo Mark Gurman, il nome “Pro” sarà accompagnato da un listino premium. Il casco sarà infatti venduto a più di 1.000 dollari e ben lontano dai 350 euro, prezzo di lancio del Quest 2.

Un mercato molto competitivo

La fine del 2022, quando è attesa la presentazione di Meta Quest Pro, potrebbe essere molto movimentata. Oltre ai rumors insistenti di una proposta di Apple, che inevitabilmente getta un’ombra su Meta, possiamo citare anche l’arrivo al grande pubblico di PlayStation VR 2 ricco di nuove tecnologie. Meta rimane il leader di mercato per ora e tutti gli occhi sono puntati su Quest Pro.

Mark Gurman afferma che Quest Pro è la priorità per Meta, che ha recentemente abbandonato diversi progetti come il suo smartwatch o gli occhiali per realtà aumentata.

Le caratteristiche attese

Per convincere, Meta Quest Pro integrerebbe un SoC molto più efficiente di quello del Quest 2. Offrirà anche telecamere a colori esterne di alta qualità per simulare un’esperienza di realtà aumentata incredibile, con eye tracking. Anche gli schermi del casco sono stati rivisti per i modelli ad alta definizione, così come i due controller forniti con il casco.

Con un prezzo di lancio di oltre 1.000 dollari, Meta Quest Pro potrebbe scontrarsi con le future cuffie di Apple sotto RealityOS.