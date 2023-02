Meta Verified: la “spunta blu” arriva anche su Instagram e Facebook

La famigerata spunta blu sta per arrivare anche su altri social. Non è da molto che Twitter ha introdotto l’opzione di verifica a pagamento tramite il servizio di abbonamento Twitter Blue, e Meta lo seguirà a ruota attraverso il servizio Meta Verified.

Costerà 12 dollari al mese, o 15 se si è su iOS, e includerà diverse funzionalità esclusive per Facebook e per Instagram. In primo luogo, ovviamente, la verifica dell’identità e la protezione dai profili falsi: si avrà però anche una maggiore visibilità nelle ricerche, nei commenti e nel supporto tecnico. L’ideale per gli influencer, insomma.

Meta Verified sarà disponibile a tutti gli utenti che hanno superato i 18 anni. Oltre a pagare l’abbonamento, si dovrà anche fornire l’immagine di un documento d’identità per la verifica. Inoltre sarà necessario raggiungere una quota di attività minima sulla piattaforma.

Altri piccoli vantaggi del servizio includeranno sticker esclusivi da usare nelle storie e nei reel e 100 “stelle”, la valuta digitale di Meta che può essere usata per pagare i content creator della piattaforma. Quando arriverà in Italia Meta Verified non è ancora dato saperlo: tuttavia sappiamo che il servizio lancerà in Australia e Nuova Zelanda a partire da settimana prossima, e a meno di flop clamorosi il resto del mondo dovrebbe seguire presto.