Mi MIX Fold: lo smartphone pieghevole di Xiaomi ha un sensore simile all’occhio umano

All’appello degli smartphone pieghevoli, dopo i modelli di Huawei, Samsung e Motorola, mancava giusto Xiaomi. Lacuna che è stata colmata oggi durante una presentazione fiume (oggi un paio d’ore ma ci sono anche le quattro ore di ieri…) con tantissime novità presentate. Il nuovo Mi MIX FOLD si presenta con un design a ferro di cavallo e una cerniera proprietaria. Il dispositivo è stato sottoposto a 200mila piegature nei test di affidabilità e fino a 1 milione di piegature nei test di affidabilità estrema. Vediamolo nel dettaglio.

La scheda tecnica

Dotato di un display OLED flessibile con risoluzione WQHD+ e diagonale da 8,01 pollici, Mi MIX Fold offre un rapporto di aspetto 4:3 che lo rende il più grande display pieghevole per smartphone attualmente sul mercato. Raggiunge inoltre la la luminosità massima di 900 nit e la luminosità complessiva di 600 nit, mentre il rapporto di contrasto del colore è di 4.300.000: 1. A bordo anche il supporto Dolby Vision e HDR10+. Oltre al display interno, Mi MIX FOLD sfoggia un display AMOLED esterno da 6,52 pollici. Con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz e una risoluzione HD+.

Upscaling video grazie a un algoritmo

Alimentati dall’algoritmo AI di Xiaomi, i display esterni e interni di Mi MIX FOLD possono generare immagini e video in super risoluzione e sono persino in grado di raddoppiare la risoluzione delle immagini da 720p a 1440p. Per i video, l’algoritmo AI triplica la risoluzione, migliorando la qualità da 480p a 1440p. È dunque perfetto anche per gustare i classici della cinematografia con risoluzione ridotta, utilizzando l’upscaling per vederli con maggiore risoluzione.

Altoparlanti Harman Kardon e surround

Il sistema audio di Mi MIX FOLD prevede ben quattro altoparlanti firmati da Harman Kardon. I doppi speaker dal design simmetrico sono posizionati su entrambi i lati dello schermo e vantano un’ampia ampiezza di 0,65 mm e una cavità audio equivalente a 1,34 cc. Mi MIX FOLD è il primo smartphone ad adottare dunque un suono surround panoramico. Utilizzando l’algoritmo di array a quattro altoparlanti di Xiaomi, il dispositivo può realizzare la riproduzione del campo audio spaziale 3D, che crea una dimensione sonora aggiuntiva. Mi Mix Gold supporta anche il multi-schermo, consentendo di guardare fino a quattro video in diverse finestre sullo schermo contemporaneamente.

Comparto fotografico

Mi MIX FOLD debutta nel comparto fotografico con il nuovo processore Surge C1, un chip di elaborazione delle immagini professionale sviluppato da Xiaomi. Frutto di due anni di sviluppo, il nuovo chip offre prestazioni elevate occupando e uno spazio di archiviazione ridotto. Ciò consente di supportare un algoritmo 3A migliorato e funzionalità di messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione per una messa a fuoco automatica, un’esposizione automatica e un bilanciamento del bianco, migliorando in modo significativo la qualità dell’immagine.

Xiaomi Liquid Lens



Mi MIX FOLD è anche il primo smartphone al mondo con tecnologia Liquid Lens, che apre l’era della fotografia bionica. La lente liquida utilizza il principio della bionica dell’occhio umano, formando una struttura simile a una lente con un fluido trasparente avvolto in una pellicola, molto diversa dalle lenti ottiche tradizionali. Il raggio di curvatura della superficie sferica può essere modificato con precisione grazie a un motore ad alta precisione basato sulla tecnologia sviluppata da Xiaomi, che consente uno zoom ottico 3X, un teleobiettivo fino a 30X e una distanza minima di messa a fuoco di 3 cm. Un obiettivo copre virtualmente le funzioni di due obiettivi. Liquid Lens offre anche un’elevata trasmissione della luce, una dispersione estremamente bassa e un’eccellente resistenza agli ambienti estremi. Può mantenere la forma fluida in un ambiente da un minimo di -40 ° C a un massimo di 60 ° C, garantendo ottiche stabili, durature e di alta qualità.

Fotocamera a 108 Megapixel

Inoltre, Mi MIX FOLD è anche dotato di una fotocamera principale da 108 MP e di una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP con un campo visivo di 123 . La fotocamera principale da 108 MP pixel è dotata di un obiettivo 7P, che può produrre direttamente foto ad alta definizione da 108 MP pixel. La fotocamera ultra grandangolare da 123° supporta la commutazione intelligente, consentendo un campo visivo sbalorditivo durante la ripresa di edifici e paesaggi. Allo stesso tempo, la correzione della distorsione ultra grandangolare AI viene utilizzata per migliorare efficacemente la distorsione dei bordi dell’immagine. Non solo è in grado di eliminare la distorsione dei bordi dei paesaggi, ma può anche correggere la distorsione sui volti nelle foto di gruppo ultra grandangolari.

Ricarica rapida

Mi MIX FOLD ha una batteria integrata da 5.020 mAh e utilizza la nuova architettura parallela a doppia batteria brevettata di Xiaomi, che consiste in due batterie con una capacità di 2.460 mAh e 2.560 mAh. La speciale struttura in parallelo consente una corrente di 10 A. Inoltre, Mi MIX FOLD supporta anche la ricarica rapida da 67 W. In soli 37 minuti ricarica completamente lo smartphone. Sul Mi MIX FOLD è stata introdotta anch la tecnologia della batteria CNT, che promuove una ricarica più sicura e rapida prolungando la durata della batteria.

Processore e scheda tecnica

Mi MIX FOLD è dotato della piattaforma di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 888. Per utilizzare in modo efficiente l’area del suo corpo pieghevole, Mi MIX FOLD adotta un sistema di raffreddamento a farfalla, che integra raffreddamento a liquido VC di ampia area, gel termico, fogli di grafite multistrato e altri metodi di dissipazione del calore. l’area raggiunge i 22.583,7 mm², che distribuisce uniformemente il calore eccessivo e raffredda l’intero dispositivo, migliorando notevolmente la capacità di dissipazione del calore durante le operazioni di elaborazione ad alto carico, la ricarica rapida e i download ad alta velocità del 5G.

Special Edition e prezzi

Mi MIX FOLD è disponibile in un’edizione speciale standard e in ceramica. La versione standard utilizza la cover posteriore in vetro Corning Gorilla di quinta generazione con struttura in ceramica. L’edizione in ceramica presenta una cornice centrale e pulsanti del volume dorati, nonché un retro in ceramica nera con speciale incisione laser.

Al momento non sono disponibili i prezzi italiani, ma potrebbero arrivare a breve.