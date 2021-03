Mi Smart Band 6 ufficiale: display più grande e nuove funzioni fitness

Insieme alla carrellata di varianti di Xiaomi Mi 11 presentata oggi pomeriggio, Xiaomi ha annunciato a sorpresa anche la nuova Mi Smart Band 6.

L’amatissima fitness-band si rinnova nel display superando se stessa, ancora una volta. Su questo 6° modello troviamo un ampio Display Amoled completamente touch da 1.56 pollici con una risoluzione pari a 326ppi. L’ampiezza è stata aumentata di circa il 50% rispetto alla precedente versione.

Mi Smart Band 6 raddoppia anche le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance.

Attivo anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Sotto il profilo dei sensori, Mi Smart Band 6 offre la misurazione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno tra cui la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Non cala invece l’autonomia che si assesta intorno ai 14 giorni con una singola carica attraverso una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida.

Infine, non poteva mancare la resistenza all’acqua fino a 50 metri, il che la rende perfetta mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

Nota a margine per l’NFC, che in Europa non arriverà neanche con questo nuovo modello.

Prezzo, colori e data di uscita

In Italia Mi Smart Band 6 sarà disponibile in ben sei colorazioni da fine aprile al prezzo di 49,99 euro su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso i principali negozi di elettronica.