Si chiama Micro Colibrì, come l’uccellino più piccolo al mondo, il nuovo nato in casa Micro Mobility. Un monopattino elettrico compatto e leggero, progettato per essere trasportato con grande facilità. Facilissimo da piegare pesa solo 9,9 kg e ha un’autonomia di 12 km. Il tempo di ricarica è di sole 2 ore e mezzo.

Micro Colibrì è dotato di luce frontale e posteriore per viaggiare in condizioni di oscurità, oltre al freno a manopola, come nelle biciclette e un campanello, tutti già integrati nella struttura del monopattino.

Il comfort è assicurato dalle sospensioni anteriori e da una pedana antiscivolo per garantire una guida su strada agevole, cui si aggiungono le ruote piene, antiforatura, in gomma. Quella anteriore è da 200, quella posteriore da 120 mm. Il display della batteria è invece posto sulla leva a pollice e mostra lo stato della carica in qualunque momento.

Per avere le informazioni sulla velocità, la distanza percorsa o ancora sapere quante sono le emissioni di anidride carbonica che sono state evitate è sufficiente collegare il proprio smartphone al monopattino Micro Colibrì tramite Bluetooth. In questo modo, tramite l’App Micro Mobility desarà possibile avere tutte le indicazioni, oltre a poter scegliere anche quale modalità di guida adottare tra le quattro proposte: quella pedone, 6 km/h, o Eco 14 km/h, o ancora normale 16km/h, e la modalità sport 20 km/h, per guidare il piccolo due ruote in sicurezza.

Leggero come un Colibrì l’ultimo nato in casa Micro è disponibile presso i rivenditori Micro Mobility e online sul sito micro-mobility.it. Prezzo al pubblico 699.00 euro.