Microsoft annuncia Surface Pro X con processore ARM

Durante l’evento Surface di oggi pomeriggio, Microsoft ha annunciato ufficialmente Surface Pro X. Ciò che distingue questo dispositivo dagli altri prodotti svelati è la sua caratteristica di essere un computer 2-in-1 basato su piattaforma ARM.

Nonostante questo, Microsoft afferma che si tratta di un dispositivo Surface Pro a tutti gli effetti con un chipset Qualcomm Snapdragon personalizzato per l’occasione chiamato Surface SQ1. La società afferma che si tratta di un processore da 7W che gli consente di competere con gli altri modelli della gamma.

Esternamente assomiglia al modello precedente: offre un display da 13 pollici (risoluzione 2880×1920), pesa 760g ed è sottile 5,3 mm. La tastiera integra un alloggiamento per uno stilo che si carica magneticamente quando non è in uso. Viene inoltre fornito con il supporto per la connettività LTE.

Uscita e prezzo

Microsoft Surface Pro X è stato annunciato ad un prezzo di 999$ ma sarà disponibile solo a partire dal 5 novembre. Non ci sono ancora informazioni su prezzi o disponibilità locali.