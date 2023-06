Microsoft non prevede una versione “Pro” della propria Xbox

L’attuale generazione di console è iniziata nel 2020, quasi tre anni fa. Con la generazione precedente, Sony e Microsoft hanno introdotto per la prima volta modelli di media generazione, offrendo un nuovo livello di potenza. L’obiettivo era di accompagnare l’avvento dei televisori 4K con PS4 Pro e Xbox One X.

Mentre si discute già di una possibile PS5 Pro, non ci sono indiscrezioni riguardo a una possibile Xbox Series X2, Xbox Series XX o Xbox Series X Pro perché potrebbe non essere in fase di sviluppo.

Nessuna necessità di un aggiornamento

In un’intervista con Bloomberg, Phil Spencer ha risposto che non sente alcun “obbligo” di offrire un aggiornamento per Xbox Series X.

Attualmente, non riceviamo un feedback che lo richieda. Al momento, siamo molto soddisfatti delle opzioni hardware che stiamo offrendo.

Microsoft ha recentemente presentato una nuova versione della sua Xbox Series S con 1 TB di archiviazione, in risposta a una delle principali critiche mosse alla console.

È vero che dobbiamo chiederci se c’è effettivamente la necessità di queste nuove console. Mentre il 4K era la motivazione dietro PS4 Pro e Xbox One X, non possiamo dire che l’8K sia diventato una tecnologia diffusa sui televisori. Quindi, a parte l’idea di lanciare una console più potente solo per il principio di averne una sul mercato, è difficile individuare una reale esigenza che renderebbe la macchina essenziale.

Microsoft e Sony si trovano in posizioni diverse in questa generazione. Xbox ha già commercializzato due modelli diversi di console sin dall’inizio della generazione, inclusa una Xbox Series S più economica ma meno potente. Se l’azienda decidesse di lanciare una nuova Xbox, richiederebbe agli sviluppatori di creare tre diverse versioni di un gioco per il suo ecosistema. Considerando che questo ecosistema è il meno diffuso in termini di numero di console vendute, gli sviluppatori potrebbero non trovare conveniente dedicare risorse a tale segmento.

Sembrerebbe che non sarà necessario aspettare una Xbox più potente fino alla prossima generazione, prevista non prima del 2026.