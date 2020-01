Migliori app gaming 2019: scopriamo quali sono

Anche nel 2019 la rivoluzione del gaming online ha preso sempre più piede. Cresce in maniera esponenziale il numero di utenti che si avvale dello smartphone per giocare e che l’ha sostituito, in poche parole, alle care e vecchie console. Un modo di giocare da mobile che sembra soddisfare appieno la necessità di avere a disposizione giochi veloci, semplici e divertenti con cui intrattenersi.

Ad esempio, Apple ha ricevuto numerosi riconoscimenti per aver ospitato sul proprio store online quello che è stato definito come il gioco dell’anno, ovvero Sky, Children of the Light. Si tratta di un titolo che permette agli utenti di volare tramite vari paesaggi per dare una mano a degli esseri celesti a scoprire come tornare verso il cielo.

Quali sono i giochi su mobile più apprezzati del 2019?

Spostando l’attenzione verso i giochi di ruolo, ecco che The Elder Scrolls: Blades rappresenta la nuova puntata della serie che porterà gli utenti a vestire i panni di un blade, ovvero del famoso combattente che imperversava nel corso dell’età imperiale, che vuole tornare nella sua città natale e ha intenzione di fare tutto ciò che serve per liberarla dalla tirannia.

Tra i giochi in ambito sportivo, Gear Club True Racing è stato sicuramente uno di quelli più azzeccati e apprezzati. Si tratta di un gioco di auto di tutto rispetto, dal momento che permette agli utenti di godere di una guida realistica anche sul proprio smartphone. La presenza della grafica Full HD consente di viversi al massimo ogni sfida e la modalità online permette di darsi battaglia con altri giocatori.

Un altro gioco che sta facendo la differenza in questi ultimi mesi è certamente Magic Duels. Si tratta di un gioco di carte che sta avendo un successo incredibile: un titolo strategy che è in grado di offrire qualcosa come più di 1300 carte a disposizione, una sessantina di missioni per poter affrontare sfide in modalità singola e, come se non bastasse, pure la modalità battaglia per lanciare il guanto di sfida ai propri amici.

Anche il genere picchiaduro è sempre uno dei più apprezzati e anche in questo caso le app che trattano questo genere sono molteplici. Senza ombra di dubbio, una delle più amate di tutto il 2019 è stata Dragon Ball Legends, un gioco che trae ispirazione, come si può facilmente intuire dal titolo, da uno dei manga più famosi in tutto il mondo.

Dragon Ball Legends è un gioco che fa parte della categoria picchiaduro, realizzato appositamente per l’esperienza di gioco su smartphone. Questo titolo offre agli utenti l’opportunità di confrontarsi con movimenti e acrobazie davvero pazzeschi, con una trama che, dopo tanto tempo, torna ad essere originale e avvincente, sfruttando anche il fatto che il personaggio principale rimane una vera e propria leggenda.

L’universo del gioco online su mobile

Con l’evoluzione del mondo del gaming, anche le app legate alle piattaforme d’azzardo hanno fatto numerosi passi in avanti e il gioco online sta crescendo in misura sempre più alta. Di conseguenza, ci sono tante applicazioni che permettono di scommettere, piuttosto che di giocare alle più importanti e apprezzate slot machine di sempre. Buona parte delle slot più diffuse e amate si possono tranquillamente trovare anche su Slotmachineaams.it: in questa piattaforma si potranno trovare le migliori slot machine del 2019, a cui si potrà giocare sia per tentare di portare a casa dei soldi reali, ma anche solamente per divertimento e per migliorare sempre di più, tenendo conto di come siano tutte dotate di regolare licenza ADM.

Ovviamente ci sono anche tante altre piattaforme che hanno favorito la diffusione del gioco online: i più importanti bookmakers sono sbarcati nel mondo delle app per offrire dei titoli che permettano proprio ai vari giocatori l’opportunità di scommettere e puntare direttamente da mobile. Una tendenza che sta andando per la maggiore e che sta avendo un grande successo.