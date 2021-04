Migliori applicazioni per il gioco online su App Store

In questa breve guida vedremo insieme quali sono le migliori applicazioni per il casinò online disponibili su App Store. Ne abbiamo selezionate per voi ben cinque e, per ognuna, vi daremo una breve ma esaustiva descrizione dei principali punti a favore e, se presenti, dei lati negativi.

La prima applicazione di cui vi parleremo oggi è la versione mobile di Unibet casino online, l’applicazione casinò Unibet – Slot, Roulette & Casinò Live. L’applicazione, disponibile ovviamente solo per iPhone e iPad, è presente sullo store da anni ed è fornita da Unibet (London) Limited. È attualmente al 143esimo posto per le app di casinò ed ha una valutazione 3,4 stelle, con 29 recensioni. È ovviamente disponibile in versione multilingua ed è necessario aver raggiunto la maggiore età per scaricarla. Nell’applicazione il giocatore avrà la possibilità di provare oltre 150 slot differenti tra cui Starbust, Gonzo’s Quest e Divine Fortune, una slot a jackpot progressivo. Inoltre, vi sono dei titoli da casinò live sia per quanto riguarda l’offerta di Roulette che di Poker.

La seconda applicazione di oggi riguarda il celebre casinò Poker Stars. L’applicazione, denominata ufficialmente PokerStars Casinò Slot Machine – Blackjack e Roulette Online è prodotta dalla Stars Mobile Limited ed è attualmente al 35esimo posto tra le app a tema casinò. Come nel caso precedente, l’app è gratuita ed è stata progettata appositamente per iPad, in virtù della grandezza del suo schermo. L’app, al suo interno, contiene l’intera rosa di giochi live del casinò PokerStars dalle slot machine al blackjack passando per le roulette. Le slot sono davvero moltissime, curate in ogni dettaglio grafico e assicurano ore di divertimento ai giocatori.

La terza applicazione selezionata per voi è quella realizzata da William Hill che trovate nello store sotto “William Hill – Giochi da casinò”. L’app è ovviamente gratuita e si posiziona al 72esimo posto nella categoria “Casinò”. Tramite questa applicazione il giocatore può ricevere fino a 1.000 euro di bonus di benvenuto e accedere a tutte le promozioni realizzate da William Hill per i suoi clienti. Ovviamente, per poter giocare, William Hill chiede ai suoi giocatori di effettuare correttamente l’iscrizione e, in seguito, il login. Sull’app di William Hill è possibile poi provare i giochi nella doppia versione “demo” e “soldi veri”. In questo modo il giocatore può decidere se tentare subito la fortuna o se, prima, prendere dimestichezza con i titoli di gioco.

La quarta applicazione di oggi è anche la più alta in classifica ed è la 888 Casinò – Giochi di Casinò. Infatti, quest’app si colloca in posizione numero 15 sull’App Store e vanta una media di 4,4 stelle su 5 con ben 4.500 recensioni. L’app è gratuita e disponibile sia per iPad che per iPhone. Al suo interno il giocatore può trovare centinaia di slot machine, tutti i titoli di gioco da tavolo verde sia online che offline. È presente la roulette sia francese che europea che americana. In più, esiste il blackjack nella doppia versione online e offline.

La quinta e ultima applicazione di oggi è quella realizzata dalla Sisal, con l’app Sisal Casinò e Slot realizzata da Sisal Matchpoint S.p.A. L’app si posiziona al numero 18 delle app da casinò, con 4,6 stelle di media su 5 e ben 4.500 recensioni. L’applicazione riunisce al suo interno tutto il panorama dei titoli Sisal, con oltre 400 slot machine presenti. Oltre a questo sono poi presenti titoli online live come Roulette e Baccarat.