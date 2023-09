I migliori cellulari per anziani: vi diciamo come sceglierli – Guida all’acquisto

Guida aggiornata al 28 settembre 2023 – Cellulari per anziani, senior phone, telefonini per la terza età, telefoni per over 65, cellulari semplici o, ancora, tasti grandi o feature phone. Nomi diversi per uno stesso concetto: dispositivi pensati e realizzati per essere semplici da usare, facili da gestire, intuitivi in tutto.

A volte, i moderni smartphone possono essere un po’ complicati per essere utilizzati da chi è poco avvezzo alla tecnologia. Ed è per questo che molti produttori hanno iniziato a realizzare telefoni per anziani o smartphone per senior capaci di prendere per mano l’utente e guidarlo a fare una telefonata, inviare un Sms o un WhatsApp, scattare una foto.

C’è di più: i cellulari per anziani e i senior phone sono anche importanti strumenti per rimanere in contatto con i figli e i vicini di casa, con la propria rete o community locale. Telefoni in grado di assicurare alle persone anziane facilità d’uso e sicurezza. E, cosa non scontata, un rapido soccorso in caso di bisogno.

I telefono pernsati per il pubblico senior hanno un design piacevole, display grandi e dispongono di buona tecnologia al proprio interno perché oggi nessuno è disposto a rinunciare anon solo alle funzioni basilari, ma anche a scattare una foto o a chattare.

Ma come scegliere un cellulare per anziani? Quali sono i migliori? E soprattutto, cosa caratterizza un senior phone rispetto a un normale telefonino o un più moderno smartphone?

Cellulari per anziani: le caratteristiche per cui sceglierli

I cellulari per anziani sono prima di tutto caratterizzati da tasti grandi, ben spaziati e chiaramente retroilluminati così da essere sempre facilmente raggiungibili e ben visibili. Inoltre, la disposizione dei pulsanti è basica e razionale. Pochi comandi che possono essere memorizzati dall’utente in pochi istanti, spesso accompagnati da icone semplici ed esplicative.

Un altro aspetto fondamentale dei telefoni per anziani è il volume della suoneria e i toni di chiamata: trilli forti e ben percepibili anche da persone che potrebbero aver problemi all’udito. Sono comunque sempre tante le suonerie fra cui scegliere.

Rimanendo al volume anche l’audio in ricezione può essere regolato a livelli più alti, rispetto a un tradizionale telefonino.

Nella maggioranza dei casi i senior phone dispongono di un tasto di emergenza: si tratta di un pulsante (che si distingue per posizionamento, grandezza e colore) dove campeggia la scritta SOS. È un tasto programmabile, premendo il quale viene inviata automaticamente una o più chiamate o uno o più messaggii a numeri precedentemente preimpostati: i figli, i nipoti, il medico di base. A scelta dell’utente.

Quanto alla ricarica, questi dispositivi dispongono spesso di appositi supporti, così che il telefono e il display siano sempre ben visibili anche quando il cellulare si sta ricaricando.

Molto importante anche la compatibilità con gli apparecchi acustici che, in alcuni casi, si collegano direttamente al telefono facendo le funzioni di veri e propri auricolari, non solo per effettuare o ricevere telefonate, ma anche per ascoltare musica.

Telefoni per anziani: feature phone o smartphone?

I primi cellulari per anziani hanno puntato soprattutto sulla semplicità. Disponevano sistemi operativi proprietari in grado di assicurare solamente le funzioni basilari: chiamate e Sms. Con il passare del tempo alcune aziende hanno cominciato a studiare forme semplici per introdurre sui telefoni funzioni un po’ più evolute come la possibilità di scattare fotografie o di collegarsi alle chat di WhatsApp. Per permettere alle persone anziane di rimanere in contatto con parenti, figli, nipoti o conoscenti. Potendo ad esempio ricevere fotografie da una vacanza in tempo reale o scambiare qualche frase grazie agli instant messaging.

Ora, i cellulari per anziani hanno quasi tutte le funzioni dei normali cellulari, un look moderno, batterie potenti e, cosa importante, permettono in alcuni casi di utilizzare le app.

E allora scopriamo insieme quali sono i migliori cellulari per anziani sul mercato e quali sono le loro principali caratteristiche tecniche.

Cosa manca a un senior phone rispetto a un telefono tradizionale?

Ormai i senior phone si sono evoluti a tal punto che è difficile trovare qualcosa che manchi loro rispetto a un cellulare tradizionale. I senior phone, di solito, non hanno accesso a un negozio di applicazioni completo come uno smartphone tradizionale (tipo il Google Play o l’app store di Apple). Le applicazioni preinstallate sono spesso limitate a quelle essenziali, come contatti, messaggi e forse un browser web semplice. In generale, però, i maggiori produttori tendono ad includere WhatsApp, perché è un software molto utile non solo per comunicate in qualsiasi situazione, ma per scambiare anche foto con figli e nipoti.

I migliori cellulari per anziani: la guida all’acquisto

Beghelli Salvalavita SLV18

Un classico telefono a conchiglia dotato, sul retro, di un tasto per inviare SOS: quando il pulsante viene premuto per due secondi, lancia una chiamata in vivavoce e invia SMS a 10 numeri di emergenza precedentemente impostati.

Si riesce a utilizzare con disinvoltura la fotocamera, ma anche la lente d’ingrandimento, la radio FM e una comodissima luce a led per illuminare gli ambienti in caso di necessità. Fra le caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza di un display a colori 2,4”, una memoria interna da 32+32 MB con uno slot per schede di memoria con una capcità massima di 16GB. Il telefono è dual Sim è dispone di una fotocamera da 1,3 Megapixel.

Beghelli Salvalavita SLV30 GPS

Un cellulare a forma di conchiglia con tasti grandi e alcune caratteristiche che lo rendono unico: innanzitutto dispone del sensore di caduta e del localizzatore Gps, grazie al quale, in caso di bisogno è possibile attraverso un Sms mandare ai propri contatti predefiniti un link con la propria posizione. Questo modello dispone di uno schermo da 2,8 pollici ed è dotato di base di ricarica, fotocamera, vivavoce e tasto Salvalavita, attraverso il quale è possibile avere accesso a tre servizi: Medico amico, che mette in contatto l’utente con un medico 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno per consulenze e servizi medico-assistenziali; Telesoccorso sanitario permette di parlare con un operatore specializzato in situazioni di emergenza e ricevere direttamente a casa un ambulanza o un servizio di pubblico soccorso; Telecompagnia consente di conversare con un operatore esperto.

Beghelli Salvalavita SLV30 GPS è compatibile con Salvalavita Band.

Beghelli Salvalavita Band

Comodo e impermeabile, questo elegante e robusto braccialetto permette di ricevere soccorso anche quando non si ha con sè il cellulare (il caso tipico è quello della doccia). Alla pressione prolungata de tasto di SOS, si collega via Bluetooth al telefono Beghelli che telefonerà o invierà un Sms ai numeri precedentemente inseriti dall’utente. Salvalavita Band non necessita di ricarica: la batteria interna a lunga durata offre fino a cinque anni di autonomia.

Beghelli Salvalavita SLV10

Beghelli Salvalavita SLV10 è un cellulare con comodo form factor a barretta e con display da 1,77 pollici. Ci sono inoltre una fotocamera con il flash, il vivavoce, la calcolatrice, la torcia, la radio e il lettore video MP4/AVI/3GP. Sul retro è invece presente il tasto Salvalavita. Quando lo si preme per 2 secondi, invia chiamate in vivavoce e Sms a 5 numeri di emergenza precedentemente impostati. Con i due tasti di chiamata rapida invece si potranno chiamare velocemente i due numeri preferiti e precedentemente salvati

iSheep

Un cellulare per anziani con form factor a conchiglia con LCD display, base di ricarica, torcia, tasti grandi, funzione SOS e volume alto. Il dispositivo memorizza fino a 200 contatti nella rubrica, è dotato di altoparlanti per il vivacoce, di due pulsanti per la chiamata diretta (M1 e M2), ha la torica integrata, la radio FM, la sveglia, Bluetooth e la calcolatrice. La batteria (a lunga durata) assicura un tempo di circa 240 ore in standby e 180 minuti di conversazione



Alcatel 20-19G Senior Phone

Disponibile in due colori (nero e grigio), questo telefono ha un display da 2,4 pollici e una fotocamera da 2 Megapixel (interpolati 3.2 Megapiexl). Ha una tastiera comoda, con tasti grandi, la radio fm, la sveglia, il calendario e la calcolatrice. Misura 11.68 x 5.85 x 1.25 cm, pesa 80 grammi (è dunque un super leggero) ed è dotato di basetta di ricarica. Non manca il tasto SOS e un robusto altoparlante per le chiamate in viva voce.

Alcatel 30.26

Un telefonino a conchiglia, leggero, comodo da impugnare, con tecnologia 3G. Misura 10,6 x 5,54 x 1,69 cm e pesa 108 grammi. È dotato di un ampio schermo da 2,8”, dispone di una tastiera ergonomica, è compatibile con gli apparecchi acustici e possiede il pulsante SOS nel caso l’utente si trovasse in situazioni di emergenza. La memoria è di 32 GB ma può essere estesa con l’impiego di schede microSD. Non manca, infine, una fotocamera da 2 Megapixel con flash led, il Bluetooth e la torcia. Due i colori disponibili: Metallic Grey e Metallic Silver.

Artfone

È un cellulare bar phone con tasti molto grandi, schermo da 1,77 pollici a colori da 2,8 pollici, caratteri grandi e ben visibili e volume alto per un ascolto agile, manuale d’utente in lingua italiana. La batteria, da 1.400 mAh, assicura secondo il produttore circa 8 ore di conversazione continuata e 10 giorni di stand-by.

Artfone supporta funzioni di calendario, calcolatrice, radio FM, immagini, video player e audio player. È dotato di torcia elettrica: basta premere il tasto laterale per accendere/spegnere la torcia. Sul retro, invece, c’è un pulsante SOS, per la chiamata di emergenza. Il telefono non è dotato di fotocamera.

Trevi Sicuro 10

TREVI Sicuro 10 è un telefono cellulare dedicato al pubblico senior con tasti grandi. Offre un display da 1,77 pollici con icone colorate, opzioni dedicate di SOS e la possibilità di chiamare automaticamente fino a cinque numeri telefonici in sequenza.

Questo modello dispone di una memoria interna di 200 contatti in rubrica e 50 SMS, espandibile grazie allo slot di memoria aggiuntiva fino a 16 GB. L’interfaccia semplificata con icone grandi, il lettore MP3 e la sveglia completano la dotazione multimediale del dispositivo.

Dispone di una batteria al litio a lunga durata.



Emporia E6 5G

Tecnologia 5G, fotocamera da 50 + 2 Megapixel a cui si aggiunge un sensore di profondita, NFC, sensore di impronte digitali e un sistema di chiamata di emergenza brevettata da Emporia: in pratica, il tasto SOS è perfettamente integrato nel design del dispositivo, confondendosi con gli obbiettivi del comparto fotografico, così da non mettere in imbarazzo la persona che lo deve premere.

Sono queste le caratteristiche tecniche princiali del modello E6. Particolarmente elegante è la possibilità di passare facilmente dalla familiare modalità Android alla semplice interfaccia utente Emporia. Il telefono ha uno schermo da 6,58 pollici, una selfie cam da 8 Megapixel e mantiene in confezione il manuale cartaceo, non obbligando l’utente a scaricarlo da Internet.

Emporia TouchSMART

emporiaTOUCHsmart è un cellulare a conchiglia. La combinazione di touchscreen e tastiera fisica lo rende semplice da usare. Grazie al tasto di scelta rapida per WhatsApp, l’utente può avviare questa popolare applicazione in modo diretto e immediato. Incluso nella confezione un libretto di istruzioni in carta realizzato da emporia appositamente per aiutare gli anziani a capire in modo veloce il funzionamento del cellulare. Più di 1.000 i contatti memorizzabili. È dotato di GPS e di una fotocamera da 5 Megapixel. Pesa solo 127 grammi e misura 113,8 x 56,7 x 20,6 mm.

Emporia SMART5

Emporia SMART5 è uno smartphone con display da 5,5 pollici appositamente pensato per il pubblico senior. È dotato di un velcoe processore octa-core da 1.8Ghz, di tre fotocamere (da 13+2+2 Megapixel) in grado di scattare foto di ottimo livello e di un sensore dedicato ai selfie da 8 Megapixel.

Il cellulare è dotato di una smart cover interattiva brevettata che consente l’uso di funzioni importanti (come rispondere a chiamate e terminarle, accedere alla fotocamera o alla torcia) a coperchio chiuso. Uno smartphone protetto – dunque – ma sempre pronto per essere utilizzato. La memoria prevede 3 GB di Ram e 32 GB di spazio di archiviazione.

Panasonic KX-TU155

Questo cellulare per anziani è dotato di un display a colori da 2,4 pollici, viene venduto in una sgargiante colorazione rossa, è compatibile con gli apparecchi acustici ed è dotato di una comoda base di ricarica.

Ci sono grandi tasti alfanumerici sporgenti per una facile e precisa digitazione, la chiamata Sos prioritaria con vivavoce: Sms e chiamate fino a 5 destinatari e una fotocamera integrata da 3 Megapixel.

Brondi Amico Pratico

Telefono cordless e cellulare in un solo prodotto. Il sogno di molte persone. Potete appoggiate la base dove volete e questa funzionerà da appoggio per il ricevitore e come carica-batterie. Quando uscite non dovrete fare altro che mettere in tasca o in borsa il dispositivo, come fosse una cornetta portatile, e si trasformerà in un cellulare che vi seguirà ovunque. Ha un display a colori da 1.77 pollici, una fotocamera da 1,3 Megapixel, 11 chiamate dirette per la chiamata rapida e la funzione di vivavoce.

Brondi Amico AmpiVox

Amico Ampli Vox di Brondi è un senior phone dedicato alle persone che necessitano di un aiuto per l’udito. Integra infatti una funzione dedicata per amplificare suoni e voce durante una conversazione, anche non telefonica. Gli speciali auricolari inclusi nella confezione aiutano a sentire meglio. Ha un form factor a conchiglia e dispone di due schermo: uno interno a colori TFT da 2.8″ e l’altro esterno (sempre a colori) da 1.77″. Si possono registrare fino a 500 numeri e nomi e utilizzare schede microSD fino a 32 GB. Non mancano una fotocamera da 1,3 Megapixel, la radio, la vibrazione e il vivavoce.

Brondi Amico Flip 4G

Il cellulare Amico Flip 4G è il primo telefono a conchiglia di Brondi che funziona sulla rete 4G. Semplice da utilizzare, come tutti i modelli per anziani della famiglia easy phones Amico, dispone di un grande plus: le applicazioni preinstallate di Skype e WhatsApp per rimanere sempre in contatto con amici e parenti e poter effettuare videochiamate, ricevere e spedire messaggi e foto. Sarà così più facile sentire nipoti, figli, amici, senza rinunciare alla propria sicurezza e tranquillità, grazie all’immancabile pulsante SOS. Anche il design è stato pensato per rendere il funzionamento del teleono intuitivo grazie a comode icone led di notifica sul Flip, al grande display da 3,5” e alla doppia fotocamera: una frontale da 5 Megapixel e l’altra da 2 Megapixel con autofocus.